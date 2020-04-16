16歲愛犬「細佬」畢業　張敬軒曾言傷痛不會流逝、不會治癒

張敬軒（軒仔）是娛樂圈的愛寵之人，早年飼養了多隻貓狗，不過由於牠們的年紀漸老，近年都接二連三患病、離開。 昨日（4月15日），軒仔在Instagram貼出狗狗「細佬」的照片，並撰寫文悼念牠離開，更表示：「哥哥會一直掛住你。」不少圈中好友、粉絲都為他送上慰問。

軒仔的愛犬「細佬」昨（4月15日）離開。（Instagram圖片： hinscheung）

昨天（4月15日）早上，軒仔在Instagram分享了狗狗「細佬」的照片，並撰寫文透露細佬離世的消息。據悉，軒仔與家人都熱愛小動物，而細佬則居住在他廣州的老家，由他父母飼養，肩負陪伴他父母的特別任務。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於細佬已經年屆16歲，牠的身體近年亦開始逐漸轉差，早前軒仔還因細佬行動不便，特意為牠訂製了一部輪椅。雖然軒仔並非與細佬朝夕相對，但軒仔把細佬視為至親，他在Instagram發文悼念細佬，字裏行間充滿不捨：「細佬，你不用再受苦了，謝謝你這十六來代我陪伴在爸媽身邊。你又乖又叻，你跑喇，去搵阿B，阿Q同飯團玩。哥哥會一直掛住你，再見。」及後，不少圈中好友都留言送上慰問。

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難以忘懷傷痛 曾表示不再養狗

軒仔一向把寵物視作親人看待，他多年前曾經接受電台訪問指，飼養的哥基犬曾因不適入院，他當時甚至把大部份工作推掉，長駐在診所陪伴牠、照顧牠。軒仔的愛貓Natasha、愛犬阿B，阿Q、飯團都相繼因病離開，軒仔曾經指，貓狗離開的傷痛不會流逝、不會治癒，更表示：「唔會再養狗。」

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