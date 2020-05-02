頭比貓弟弟大3倍　9kg英國短毛貓爭食過程公開　結局大逆轉

雖然貪吃是貓貓的天性，但牠們其實也並非一見食物就「獸性大發」，在牠們心中也有比食物更重要的東西，例如家人。網絡紅貓「Bee Bee」因大頭而成名，體型比其貓弟弟大數倍，但竟在日前一場爭食戰中落敗，飼主Bee媽透露背後有著一個窩心原因。

英國短毛貓「Bee Bee」早前因與貓弟弟的一張合照而走紅，不少人亦因此見識到牠的標誌性大頭。雖然Bee Bee體型亦比貓弟「Dee Dee」大數倍，但牠日前與弟弟爭食物卻失敗告終，飼主Bee媽透露背後有著一個窩心原因。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「Bee Bee」體型比其貓弟弟大數倍，但竟在日前一場爭食戰中落敗。（Facebook@大Bee細Dee）

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Bee Bee現時體重高達9公斤，當然全靠日積月累的貪吃功力深厚，體型只增不減，憑圓潤大頭俘虜無數網民的心。日前，Bee媽在其專頁分享了一則兩兄弟爭食物的趣事，豈料輸家竟然是Bee Bee。Bee媽表示，當時她取出罐罐打算餵予Bee Bee，弟弟卻突然冒出來搶食，體貼的Bee Bee見狀即默默後退，將罐罐讓出，盡顯哥哥風範。

Bee媽接受《香港01》訪開時解釋，其實Bee Bee窩心的行為與牠們平日習慣有關，「其實細佬對食唔係太有興趣，可能因為咁，如果佢爭住食罐，哥哥就會畀佢食先。」她笑言，弟弟喜歡玩鬧多於食物，經常只顧玩樂而忘記食飯，性格與Bee Bee大相逕庭。她亦補充指，唯獨面對一樣食物，Bee Bee絕不會禮讓弟弟，那就是牠最愛的零食湯包。

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