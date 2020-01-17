虎斑貓難抵婆婆溺愛　暴食下Model身形漲爆　V臉驚變胖妹Pizza臉

在公公婆婆的眼中，永遠也會擔心孫子們吃不飽，穿不暖，有時不知不覺會過分寵溺。一頭虎斑貓被送到婆婆家暫住兩個月，體重急增兩公斤，身材大走樣，連其飼主也被嚇呆。

虎斑貓「米忽」現時9個月大，兩頰胖嘟嘟，身形圓潤。其實兩個月前的牠身形非常苗條，牠不過是到婆婆家暫住了兩個月，就由V臉變成大圓臉。

「米忽」原本身形苗條。（Instagram@miwho_cat）

米忽的飼主上周在網上發文，指愛貓去年11月到婆婆家暫住近兩個月，體重竟飆升兩公斤，從不到1公斤，到現在約逾3公斤。米忽原本擁有一張小巧的瓜子臉，變胖後就只剩下一張如薄餅般大的圓臉，讓其飼主大吃一驚。

米忽到婆婆家暫住兩個月後，身材大走樣。（Instagram@miwho_cat）

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飼主追問一輪後，終發現婆婆原來每天也會提供「貓糧放題」，任由米忽隨便進食，所以才引致牠的體重直線上升。飼主亦透露，她原本每餐只會餵食半罐罐頭，一天總共才1.5罐，但米忽在婆婆家暫住後，食量激增。飼主指米忽現在每天會吃4至5餐罐頭，另外還會吃乾糧，身形暴漲了兩倍，可謂「判若兩貓」。

網民看到米忽的身形變化後，也不禁目瞪口呆，開玩笑地說道：「是不是被調包了？」、「有一種餓，叫阿嬤覺得孫子餓」、「婆婆養的從來不會讓人失望」、「成長期的威力」。

來自韓國的虎斑貓Manggo，牠憑著豐腴的身型成功吸引30萬名網民追蹤，在網路上超有人氣！而最為人所熟悉的，莫過於牠那個大叔般的坐姿！

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正所謂「有媽的孩子像個寶」。台灣有婆婆家裏養了隻橘貓「椪柑」，牠就像被寵壞的孩子，身型長得超豐腴。牠還超愛撒嬌，每天都會圍著婆婆打轉。每當婆婆看電視不理牠，牠還會使出超吸睛的「必殺技」，逼使大家把視線落在牠身上。

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