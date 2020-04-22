金正恩當豐山犬是寶　傳聞可捉老虎　北韓第一犬還有特別身份

豐山犬是北韓國寶，有傳牠遇到獵物決不罷休，而且還可以打老虎。 牠還有一個特別身份，就是象徵朝鮮與南韓和平的「外交犬」，朝鮮過去曾「交換」、「贈送」豐山犬予南韓，以示友好。到底豐山犬有什麼來頭呢？

2018年，朝鮮領導人金正恩送贈一對白色朝鮮豐山犬予南韓總統文在寅。（資料圖片）

2018年9月，朝鮮領導人金正恩與南韓總統文在寅於平壤舉行第三次「文金會議」時，金正恩以一對白色朝鮮豐山犬作為禮品送贈予南韓。這對豐山犬分別為2017年11月出生的雄犬「송강」（松江）和2017年3月出生的雌犬「곰이」（小熊），兩犬經檢疫後被送到南韓總統府青瓦台定居。牠們在同年11月即誕下6隻幼犬，為青瓦台再添幾分熱鬧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

朝鮮贈送犬隻作為禮物並非第一次，早在20年前已故朝鮮領導人金正日與南韓前總統金大中曾互送兩韓名犬，韓國送上國犬珍島犬，朝鮮送上國寶豐山犬，象徵兩韓和平。到底豐山犬有何來頭呢？

朝鮮國寶豐山犬。（資料圖片）

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勇猛見稱

豐山犬以朝鮮的豐山郡命名，牠是種勇猛見稱的獵犬，遇上獵物決不罷休，更有傳聞指牠可以獵捕老虎。其性格忠誠，對主人極其忠心，陌生人觸摸前，需經主人允許、同意。

由於豐山犬一直以純種繁殖的方式保持原種，所以被視為朝鮮的自然遺產。

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柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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