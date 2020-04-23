【梁祖堯救狗】17歲臘腸狗疑被貴婦傳染後命危　港女一句感動萬人

藝人梁祖堯早前與鄰居合力救起了一頭貴婦狗，雖然他已立即將狗狗送醫，但最終仍因腸病毒病逝。有份救助貴婦狗的女鄰居接受《香港01》訪問時表示，其17歲愛犬或因曾與該貴婦狗接觸，確診腸炎且情況危殆，但她仍明言無悔救狗舉動。

本周日（19日），藝人梁祖堯在網上發文指，他與一位鄰居合力救起了一頭被遺棄的貴婦狗，可惜小狗最終仍不幸離世，藉此呼籲大眾「領養不棄養」。事隔幾天，再有壞消息傳來，該名鄰居的17歲愛犬疑因曾與該貴婦狗接觸，感染腸病毒，目前病情危殆。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

藝人梁祖堯早前與鄰居合力救起了一頭貴婦狗。（Instagram@pumpkinjojoinstagram）

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事源居於元朗的Denise上周六放狗期間，於住所附近的公廁發現一頭被遺棄的3個月大的貴婦狗，遂把牠救起並帶牠回家洗澡。期間，Denise家中的17歲臘腸狗「細B」曾擁著貴婦狗及與牠共享床鋪，Denise當時亦有特地為細B洗澡。

後來因Denise趕著上班，遂在網上群組向附近居民求助，梁祖堯看到貼文後表示可接手照顧。梁祖堯隨即將貴婦狗送醫，並為牠取名「Pepe」；然而，苦苦掙扎的Pepe翌日終究不敵腸病毒，踏上了彩虹橋。

寧用愛犬換救回貴婦狗B

Denise知悉噩耗後因內疚而數晚失眠，她自責沒有早點放狗：「可能早一個鐘見到佢（Pepe）就救得返。」壞消息接踵而來，她的愛犬細B前天（21日）起開始上吐下瀉，確診腸炎，疑因受Pepe感染。獸醫提醒Denise需有心理準備，因細B已屆17歲高齡，情況不甚樂觀。面對雙重打擊，她明言仍不後悔救起Pepe，更指寧用愛犬換Pepe，「細B都成17歲，但隻BB救返仲有大把將來。」

17歲的「細B」疑因受Pepe感染而確診腸炎。（受訪者提供）

可惜天意弄人，Pepe不敵病魔，如今細B又處生死關頭，Denise只感百般無奈及遺憾，如今只盼細B能盡快痊癒。她又希望能透過是次經歷，提醒大眾能更加善待毛孩。

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