【狗剪指甲】狗狗抗拒剪指甲　醒目媽發明「剪甲神器」令牠秒聽話

不少狗狗都抗拒剪指甲，每次主人只要拿起指甲剪，牠便會慌張不已。 外國有位媽媽每次幫愛犬剪指甲都感到非常頭痛，因為牠會超級驚慌，需要不停安撫牠才能成功把指甲剪完。早前，她便製作了一個剪指甲神器，只要狗狗是吃貨，就必定乖乖讓主人剪指甲。

狗主人Lindsey最怕幫狗狗Murphy剪指甲。（Instagram圖片：linds.shelton）

狗主人Lindsey Shelton早前在收容所領養了兩隻狗狗，分別是Schmidt和Murphy。牠們的性格都非常可愛、親人，不過有一點卻令Lindsey感到超級頭痛，就是幫牠們剪指甲，她指出：「Schmidt比較樂意給我們剪指甲，不過Murphy則需要持續地分散牠的注意力，才能成功剪指甲。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒有美容師或獸醫的協助下，Lindsey要怎樣幫牠們剪指甲呢？於是，她發揮無盡的創作力，製作出「剪甲神器」。她知道牠們很喜歡吃花生醬，於是嘗試在頭上包上保鮮紙，及後把花生醬（不含木糖醇成分）塗在額頭的保鮮紙上，然後拿起指甲鉗，準備幫Schmidt剪指甲。

*部份花生醬含有木糖醇，可導致狗狗中毒，主人要小心注意

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吃貨Schmidt馬上就上當！原本牠還在意媽拿著指甲鉗，準備幫牠剪指甲。但當Lindsey把牠的頭抬起，讓牠看到額頭上美味的花生醬後，便把心思集中在花生醬上，毫不在意Lindsey在幫牠剪指甲。

Lindsey一邊溫柔地跟Schmidt說話，一邊幫牠的剪指甲。不到一分鐘，牠的指甲已經完全剪好，完全無難度！在剪指甲期間，Murphy也被花生醬的氣味吸引，好幾次想上前分一杯羹！不過幫Murphy就沒有Schmidt那麼順利，她花費同樣的時間，只能幫Murphy剪3隻指甲。

這段影片吸引近4萬網民點撃，不少網民都大讚這個方法聰明又有效。不過要注意少量木糖醇已足以令狗狗致命，假如狗主要嘗試這個方法，記僅要挑選不含木糖醇的花生醬。

木糖醇中毒症狀 木糖醇 (Xylitol)-俗稱「曬駱駝」的木糖醇，除了香口膠外，也常見於無糖糖果及牙膏。木糖醇可導致寵物血糖低和肝衰竭，寵物吸收木糖醇後會引致嘔吐、情緒低落、無精神和抽筋。 大多數情況下，狗狗木糖醇中毒的症狀會在半小時內出現，但某些情況下，可能會延後在12小時後才出現症狀，具體症狀包括嘔吐、渴睡和神志不清，甚至是癲癇和震顫、虛脫和昏迷。 但最令人擔憂的是，有些症狀並不明顯，例如渴睡和雙腿搖晃，主人未必及時覺得有問題。待狗狗出現低血糖的症狀時，大多為時已晚。 如果能盡早告知獸醫情況，獸醫可能會使用催吐藥物，將這些木糖醇從狗狗體內排出，並繼續觀察情況。但如果已傷到肝臟，情況便嚴重得多，需要24小時監測並調節血糖水平。

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