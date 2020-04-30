【萌寵充電站】三色貓自帶黑眼圈24小時憔悴　網民：幾天沒睡了？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 毛孩們的斑紋千奇百怪，偶爾或會在無意間形成不同形狀，如心形等，令牠們更顯獨一無二。最近泰國一隻三色貓亦憑著特殊斑紋爆紅，因牠的眼下有著一雙巨型黑眼圈，令牠憔悴得彷彿多天沒睡般。

上周，泰國一名女網民在網上分享家中主子的萌照，意外令主子成為網絡熱話。這隻人氣急升的貓咪名叫Miala，是典型的三色貓，但牠臉上獨有的「黑眼圈」令牠從云云眾貓中突圍而出。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

三色貓Miala憑著一雙「巨型黑眼圈」爆紅。（Facebook@Sand Ew）

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Miala的雙眼下方的毛髮均為黑色，看起來就似一雙大大的黑眼圈，獨特又逗趣的外表令人一眼難忘。短短一周內，該則帖文已吸引約萬人讚好及轉發分享，瞬間成為網民間的熱話，有網民更說笑問道：「到底是幾天沒睡了？」主子突然大受歡迎，貓奴立刻識趣地為牠開設了Facebook專頁，與更多網民分享牠的萌照。

其實除了Miala外，該名女網民亦養有另一隻貓咪，那就是黑白貓Adam。牠在Miala的專頁也不時會出現，彼此間感情十分要好。

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