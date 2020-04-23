【新冠肺炎】無得出街街　鬥牛犬失去全世界　網民貼家中寶貝愁容

新冠肺炎COVID-19不只影響全球人類，就連家中寵物也大受影響。由於不少人都要居家隔離，外出的機會大為減少，縱使會帶狗散步，但路上也不會有人主動靠近。近日一張狗狗在露台上望着街道發愁的照片，引起不少網民關注，大家都感受到疫情令狗狗失去了笑容，紛紛分享相片互相打氣，共同抗疫。

這張鬥牛犬愁爆樣，在Twitter上被瘋傳，更有61萬人讚好。（ig@PoptheBulldog）

這隻呆坐地上，望窗發愁的鬥牛犬叫Pop，牠與主人Rashida Ellis生活在美國亞特蘭大。由於受新冠肺炎COVID-19影響，主人經常與狗狗一起留在家中沒有外出，狗狗更沒法與其他人互動，因此愁眉不展。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看狗狗Pop的愁容，以及牠的生活照】

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主人Ellis本身是服裝設計師，由於疫情關係，她與3歲大的英國鬥牛犬Pop被逼留在家中。雖然仍會每天放狗，但路上的人不多，也沒機會與其他人互動。

大家都要保持社交距離，所以帶牠散步，牠也不會特別開心。每次回家後便走到露台發呆，像是意猶未盡般。牠現在比平時睡得更多，而且顯得不快樂。 Rashida Ellis

社交能手

Pop是隻喜歡交際的狗狗，每次帶着牠到街上時，牠都大受歡迎，很多人會主動上前詢問可否摸摸牠，和牠一起互動。Pop最喜歡與小孩子玩耍，然後是其他狗狗，對成年人也不會抗拒。

「現在的Pop總是一臉情緒低落的樣子，雖然我不時在旁為牠打氣加油，但牠做什麼事也提不起勁。牠這張發愁樣子，是在露台上看到鄰居的孩子們正在玩耍。當時我也心痛了起來，天呀！牠真的感到不高興！」

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沒想到相片在Twitter上分享後，引起大量網民關注。不少人也指出，家中的寵物也是如此，顯得悶悶不樂。大家爭相分享毛孩照，希望互相打氣加油，共同抗疫，希望疫情盡快得到控制。

美國兩貓咪確診

令人感到憂慮的是，美國紐約在本周三（4月22日）時，指出有兩隻貓咪確診感染了新冠肺炎，牠們的主人本身都對COVID-19呈陽性。

美國傳染病專家Fauci再次強調，「從流行病學的角度來說，沒任何證據顯示貓狗可以傳播新冠肺炎。」但為了寵物們的安全，應盡量將牠們留在家中。外出時寵物也應有社交距離，保持在6英尺（約1.8米）最為合適。

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