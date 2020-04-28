【領養狗】禿毛狗慘被割聲帶　好心人收養半年後發現撿到寶

不少無良的繁殖場，都把貓狗當作賺錢的工具，不單把牠們困在夾小的鐵籠，還會把牠們的聲帶割掉，令牠們喪失最後一點反抗的聲音。 台灣有隻可憐狗狗就遭遇到以上的對待，牠不單被割掉聲帶，而且皮膚、健康都非常差，但牠還有一顆親近人類的心，令牠火速被好心人收養。經過半年貼心照顧後，竟然蛻變成可愛的貴婦狗！

狗狗被救出時，皮膚非常差，毛髮幾乎都掉光。（facebook圖片：有點毛毛的）

飼主黃莞婷去年收養了一隻從非法繁殖場救獲的狗狗，牠不單被無良繁殖者割掉了牠的聲帶，而且沒有好好照顧牠，皮膚狀況非常差，牙齒幾乎掉光，只剩下幾顆牙齒。原本以為牠會對人類失去信心，沒想到黃莞婷走近牠時，牠竟然走過去舔她，令她決心要收養這隻狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗被她收養半年後，已經全身脫胎換骨，原本因皮膚病而掉光的毛髮，重新長回來，原來牠的真身是隻貴婦犬？！經過媽細心照顧半年，牠已經長得胖胖的，過著幸福的狗生。

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她最初還擔心家中的松鼠狗太調皮，會令貴婦狗無所適從。也許松鼠狗洞悉到貴婦狗的身世，所以對牠特別好，牠們還每天靠在一起睡覺，令她完全放心。貴婦狗有好友陪伴生活，心情也變得更輕易，臉上開始展露出笑容。

媽把貴婦狗大變身的照片分享到facebook群組「有點毛毛的」，不少網民都對狗狗大變身感到驚訝，部份網民留言指：「原來的樣子根本看不出來是貴婦狗」、「照片裡的牠越來越開心」、「那個笑容就是最好的證明」、「有人愛的孩子就是不一樣」、「遇到好心人，太幸運啦！」

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柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

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台灣有位狗主日前上載了狗狗的「成長照」，記錄了愛犬從小到大的轉變。狗狗小時候看起來像隻小黑熊，但隨著牠越來越大，牠的黑色毛髮褪掉了，竟變成一位充滿仙氣的小公主！

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