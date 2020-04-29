瘦弱流浪貓4度被遺棄　終遇真命天子　領養半年後變肥白美少女

部分人會對流浪貓加上「骯髒」的標籤，繼而避之則吉。 大馬貓主Lilly去年在雜貨店遇到一隻滿身皮膚病的流浪貓，她得知老闆要把牠丟棄後，決心要領養牠。經過一年用心的照顧後，貓咪竟然越來越肥，變身成一位肥軟白的美少女！

大馬流浪貓「拉拉」早前被主人弄棄在一家雜貨店。（受訪者提供）

大馬流浪貓「拉拉」早前被主人丟棄到一家雜貨店，因為旁邊是家咖啡店，所以牠一直倚靠咖啡店的廚餘過活。可惜，雜貨店老闆並不喜歡牠，曾經三次把拉拉丟到遠處，然而拉拉卻懂得認路走回來，所以一直在店內流連。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

寵主Lilly接受《香港01》訪問時表示，她最初看到拉拉時，牠正在垃圾鏟裡躺著，「當時牠是捲縮，我看了很久以為是老鼠，發現是貓就下車餵牠吃東西，發現牠的皮膚情況很糟糕。」雜貨店老闆發現她在餵食，馬上過來阻止她，怕吸引更多人在他店裏棄貓，還說他決定這幾天會把拉拉丟到更遠的地方。

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路人：牠有皮膚病、會傳染人

她隔天到雜貨店帶走拉拉，其時還遇到路人勸阻，「他們一直叫我們不要靠近牠，說牠有皮膚病、會傳染人、很可怕之類，盡是難聽的話。」Lilly決心要帶走牠，還把牠帶到獸醫診所接受治療。原以為拉拉是隻小貓，但牠原來已經兩、三歲，因為營養不良，所以體型一直小小的。

拉拉的皮膚表面有80%的毛髮都結疥，全因牠皮膚有疥癬蟲寄生，幸好經藥物治療，牠皮膚已經大有改善。不過藥物只能醫治牠身體的問題，無法撫平牠心裏的不安，「在我家每一餐，牠都吃得狼吞虎燕。無論我給多少，牠都吃得清光。拉拉應該很久沒一餐溫飽了，所以一直當作是最後一餐那樣吃。」還一度因為吃太多、太急，令肚子脹起來，看起來像懷孕。幸好，現在情況已經改善過來，拉拉亦變身成一位肥、軟、白的美少女。

Lilly把拉拉的改變分享到facebook群組「貓咪俱樂部大馬站」，吸引多超過二千位網民點讚，大家都驚嘆拉拉有超大改變，部份留言指：「勵志到爆炸啊這孩子的貓生蛻變」、「用心照顧出來的貓」、「蛻變前是每個人都避而遠之吧」、「好美哦，好像整容了一樣」、「恭喜逆襲成了大胖貓。」

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