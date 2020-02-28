英國短毛貓8個月竟重5kg　爸盲撐兒子不用減肥：牠只是皮鬆！

爸媽眼中的孩子永遠沒有胖，只有可愛！ 英國短毛貓Toffee年僅8個月，體重已經達11磅(5kg)！更被路人誤會是兩歲大的成貓。正當媽考慮幫牠減肥時，爸竟然盲撐兒子：「牠只是皮鬆！」

8個月的Toffee胖到翻不了身？！（Instagram圖片：toffeepupu）

年僅8個月的英國短毛貓「Toffee」，年紀輕輕已經是位準吃貨，竟重達11磅！Toffee小時候明明擁有一雙圓碌碌的眼晴，不過只是半年的光陰，已經變成了「朦豬」眼，眼神亦從無辜添上了麻甩，落差非常大！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

飼主潘小姐接受《香港01》訪問指出，Toffee初回家時患有貓癬，自牠3、4個月痊癒後，牠就開始發福，而體型正式暴漲，是近兩個月的事情，「本身都唔覺得佢肥嘅，但帶Toffee去診所時，醫生同護士都話佢大得好快、肥咗好多，有等睇醫生嘅寵主仲問Toffee係咪2歲？」

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「我懷疑Toffee連呼吸都會肥！」Toffee的每天固定吃三餐，偶爾才吃一點魚乾、肉泥棒，飲食正常照理不會暴肥。雖然每次潘小姐用餐時，牠都會走過來望她、喵她，希望她能分享手中的美食，但她都狠下心腸，不會胡亂餵牠，唯獨是她男友：「佢俾Toffee嗲一陣，就會忍唔住畀零食，有時仲要係我發現屋企少咗支棒棒，先揭發男友惡行。」

Toffee被人誤會是2歲貓後，潘小姐開始覺得要控制牠的飲食，於是問到男友應否幫Toffee減肥時，卻換來他一句：「皮嚟㗎、皮鬆啫！無肉㗎！唔肥！」令她停時語塞，「我就知所有爸爸都唔會覺得小朋友太肥，只覺得可愛！」

「真係皮鬆咩？」 潘小姐把Toffee對比照分享到facebook群組「天下貓貓一樣貓」，發布後1小時已經有近千網民點讚，部份網民留言指：「對眼都細埋！」、「係老豆同仔咋？」、「佢食咩大？」、「騙案黎喎！」、「世紀大騙案」、「其實佢頭細啫！」、「可能係啲毛厚咗」、「皮鬆？都係第一次聽到呢個藉口咋！」

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來自韓國的虎斑貓Manggo，牠憑著豐腴的身型成功吸引30萬名網民追蹤，在網路上超有人氣！而最為人所熟悉的，莫過於牠那個大叔般的坐姿！

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正所謂「有媽的孩子像個寶」。台灣有婆婆家裏養了隻橘貓「椪柑」，牠就像被寵壞的孩子，身型長得超豐腴。牠還超愛撒嬌，每天都會圍著婆婆打轉。每當婆婆看電視不理牠，牠還會使出超吸睛的「必殺技」，逼使大家把視線落在牠身上。

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