【朱智賢黎振燁】謝東閔是超好男友　陪女友開記招　還代照顧病狗

無綫藝人朱智賢前日（27日）被揭密會人夫黎振燁，二人被拍得駕車至偏僻地方於車內同吃蛋糕。主角之一的朱智賢今天（29日）與男友謝東閔一同現身記招，謝東閔雖是受害者卻多次道歉，維護女友形象。其實謝東閔一向也是廿四孝男友，經常代女友照顧其患有心臟病愛犬。

無綫小花朱智賢前天（27日）被爆密會有婦之夫黎振燁，二人於偏僻山頭躲在車內偷食蛋糕，一見記者即反應慌張，令二人關係不言而喻。事隔兩日，主角之一的今日（29日）在男友謝東閔陪同下召開記者招待會道歉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

朱智賢今天（29日）與男友謝東閔一同現身記招道歉。（葉志明攝）

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身穿黑衣的謝東閔今日在記招上多次道歉，為女友護航：「我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢。」雖然女友疑似出軌，但謝東閔仍處處維護，盡顯好男友形象。

代照顧女友患病愛犬

除了公開維護女友外，謝東閔亦會愛屋及烏，親自照顧女友愛犬。朱智賢所養的松鼠狗「冬冬」已屆13歲高齡，因患有心臟病而需每天服藥。謝東閔於電台節目《1圈圈》中透露，每當朱智賢埋頭工作期間，他便會肩起照顧冬冬的重任，親自餵冬冬吃藥，絕對是好男友典範。

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