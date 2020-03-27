《機場特警》關禮傑、吳家樂一個舉動　扭轉了狗狗命運

TVB《機場特警》一劇，幾經波折，終於在3月底播放。故事自然是圍繞着機場特警組人員的生涯與經歷展開，不過當中多位男角，原來都是狗奴，而且同樣貫徹一個理念，就是鼓勵以領養代替購買，來扭轉狗狗一生命運。

《機場特警》鐵漢都是狗奴，無論是關禮傑或吳家樂，他們家中的狗狗都是領養回來的。因為他們清楚明白，領養可扭轉狗狗一生命運，因此大力推動「以領養代替購買！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

關禮傑領養古代牧羊犬

《機場特警》一劇中，關禮傑飾演「死亡教官」文永強一角，一直與犯罪集團鬥智鬥力。而現實生活中，關禮傑卻是資深狗奴，他已有廿十多年養狗經驗，一直大力支持「領養不棄養」、「以領養代替購買」的行為。

關禮傑支持以領養代替購買。（微博）

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現時家中的狗狗都是領養回來，當中最令人印象深刻的，是從「香港犬隻訓練總會」領養回來的英國古代牧羊犬Panda。因為大型狗狗在香港不算多，加上牠一身雪白，每次帶出街都引來艷羨目光。

2018年時，他與太太帶着兩隻大狗狗出席動物展，令不少人投以羨慕目光，畢竟有兩隻大寶貝在家，一定會很熱鬧。

吳家樂領養唐狗

《機場特警》一劇中吳家樂飾演江錦榮警員一角，他是文永強的下屬，同樣是機場特警組（ASU）組員。在現實生活上，吳家樂同樣支持以領養代替購買的行為，更多次領養唐狗。

唐狗也是很可愛，牠也值得擁有一個永遠的家。（ig@ngkalokcarlo）

吳家樂與太太多次在保護遺棄動物協會（SAA）領養唐狗。據悉早年領養的唐狗Dave及Cobi，其中Dave在2017年時因年老離逝，其後他們夫婦便再領養了狗B，這就是唐狗Trico。

在吳家樂的Instagram裏，他透露剛把小狗帶回家時，狗狗顯得很沒安全感。但憑着全家用愛與關懷，終於與狗狗建立起互信。更稱現時狗狗已是家中小霸王、小王子呢！

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狗狗很溫馴，為何會有人殘忍虐待牠。（facebook@xollin）