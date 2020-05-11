【獸醫教路】看見這8大徵兆　就知道老貓有病　要及時求診了

隨著年齡增長，貓貓不論在心理或生理上都會產生變化，例如會比年幼時需要較長的睡眠時間、根據新陳代謝情況會增磅或減磅等。為了讓貓貓擁有舒適的晚年，這次就讓我們了解貓貓老年時有可能出現的情況及應該如何照顧牠們。

要知道，由於貓貓年齡增長迅速，牠們的健康狀態可以在僅僅三個月就發生重大變化。而一些疾病如癌症、糖尿病、內分泌病症、關節炎及心臟病等亦會隨年齡增加患病風險。為了預防及減低因疾病或損傷對貓貓造成的傷害，一年一次的健康檢查可以讓獸醫在早期發現病症，並在病情變得嚴重及難以控制前更有效地進行治療。請理解健康檢查是為了貓貓的健康著想，並不代表一連串複雜或昂貴的檢查及治療。

貓貓年齡增長迅速，健康狀態可在僅僅三個月就發生重大變化。（Getty Images）

▼▼▼▼▼當年長貓貓出現以下情況，可能是需帶牠們看醫生的徵兆▼▼▼▼▼

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老貓五感難免退化

另外，年長貓貓在五感上亦會產生不同變化，如視力漸失，但若果貓貓聽力正常其實還不算太大問題。要測試貓貓聽力，可以在牠的頭部後彈手指從而觀察反應。要注意的是，由於耳垢或耳朵受感染時聽力都會受影響，因此在假設貓貓失去聽力前應確保牠耳朵狀態正常。在味覺及嗅覺上，食物未必像過去般能夠刺激年長貓貓的食慾。主人可以嘗試稍微溫熱罐頭食品，以提升氣味及味道的吸引力。除此之外，由於關節炎及肌肉流失，貓貓會較喜歡睡在軟綿的東西上。可以在貓貓常常睡覺的特別位置如窗戶旁邊放置軟床，並鼓勵牠們儘量做一點點運動以增強肌肉張力。

時至今天，貓貓的壽命可以長達至20歲左右。而愈年長的貓貓會渴望主人多一點的關懷，請各位主人要珍惜及享受這與貓貓特別的時光。

撰文：9Lives獸醫總監Dr. Steven Chan

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如何照顧日漸年長貓貓」】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）