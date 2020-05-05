【狗是家人】弟弟闖火海救狗後傷重亡　汪心酸出席最後告別儀式

為救愛犬，你願意付出多少？秘魯13歲男童向大家表示，狗狗就是家人，是無可被取代的，因此他冒險入火海救回自己愛犬，卻因此身受重傷而亡。狗狗在出席小主人告別儀式時，一臉惆悵茫然，似乎仍未能接受這事實。

為救出Lester，小男孩Jean闖回火海將牠救出。（Fernando Sangama）

這宗令人心酸的故事，發生在今年1月底的秘魯。一輛油罐車發生意外漏油，並引起大火。當時Jean Alvarez全家已及時逃出，但發覺愛犬沒走出來，於是闖進火海把狗狗救出，卻因此身受重傷，最終不幸離世。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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13歲的男童Jean Alvarez，與家人居住在秘魯首都利馬一個小區。在今年1月底，一輛載滿油罐的車輛因意外發生漏油，並引起大火。火勢蔓延得很快，波及附近幾條街道。

無情大火多人喪命

當時Jean和家人已逃了出來，但發覺愛犬Lester不在身旁，於是他便不顧危險，隻身衝回火海救狗。最終Lester順利被救出，但Jean卻身受重傷，全身近70%皮膚被燒傷，在搶救後傷重不治。

這場意外導致30人死亡，40多人被嚴重燒傷。幸運地，被救出的狗狗Lester，在一周後已漸漸康復。在家人陪同下，狗狗Lester也出席了小主人Jean的葬禮。

當地動保組織Asppa Perú-Oficial義工也有出席Jean的告別儀式，並在Facebook裏表示：「在告別儀式上，Lester被滿滿的愛所包圍着。縱然牠不知道發生了什麼事，不明白為何一直陪伴着牠的小主人Jean為何突然不見了。但身旁的親友們都被感動，都在想念Jean這孩子。他為狗狗付出了生命，縱然他只是13歲的小孩，但他清楚地向大家表達出來，他早已視狗狗為重要的家人，因此才會不顧一切要救出牠。」

狗狗可知小主人為你付出了最寶貴的性命。（fb@Asppa Perú-Oficial）

當地一位畫家在看到Jean的英勇事跡後，也用筆畫下了他的身影，藉此來紀念這位英勇的小男孩。「是小男孩，守護了狗狗的性命！」

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金毛尋回犬實在是超懂人性，牠知道郵差叔叔不開心，主動走去擁抱

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