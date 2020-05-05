肥媽家有喜事！人工呼吸搶救初生狗　未滿月10小生命極速成長報恩

藝人「肥媽」不但廚藝及歌唱技巧了得，原來就連「接生」也難不倒她！她早前在網上分享愛犬Sasa生育過程的短片，更成功以人工呼吸救回一頭瀕死的初生小狗，但可惜小狗在兩天後已離世。在肥媽的細心照顧下，其餘的10隻小狗亦正在迅速成長。

藝人「肥媽」（Maria Cordero）出名是位愛狗之人，家中養有多隻狗狗，去年亦領養了一頭名叫「Sasa」的唐狗。轉眼長大的Sasa上月升級為媽媽，肥媽一直在旁幫忙接生，更成功救活其中一頭小狗。事隔3周，肥媽再分享這些小狗現況，網民均驚嘆牠們成長速度超驚人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

藝人「肥媽」（Maria Cordero）出名是位愛狗之人。（Instagram@mama_maria_cordero）

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上月10日，肥媽上載了一條短片，分享Sasa漫長的生育之旅。肥媽指Sasa生育過程長達8小時，從早上11時至晚上7時接連誕下11隻小狗，令她忙不過來：「換到啲毛巾都無得換」。

其後，她發現最後一隻出生的小狗無法呼吸，遂立即為牠進行心外壓，甚至是人工呼吸。看著奄奄一息的小狗，肥媽亦不禁哽咽，幸好在其不懈的努力下，成功救活小狗；她更將小狗放在衣服內，用體溫為小狗保暖，興奮之情表露無遺。因小狗排名11，故肥媽為牠取名「11哥」。然而，當肥媽將11哥放回母親Sasa身邊後兩天，便發現牠不幸去世。

其他小狗轉眼已3周大，肥媽日前（3 日）亦有上載影片更新牠們的最新狀況。雖然小狗們仍未滿月，但體型已明顯比之前大許多，肥媽直言牠們比家裏的成年松鼠狗更重。肥媽更展示小狗的尖牙利爪，指狗媽Sasa的乳頭均被牠們弄得又紅又腫，更因此而害怕了餵奶。成長速度驚人的小狗們在不久後就需與媽媽告別，因肥媽表示僅會收養排名第四的小狗，而其他則會交由朋友收養。

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