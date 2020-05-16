【貓奴】爸爸每朝起床總是胸口悶　監視器揭開真相　找到可愛鬼

貓奴最甜蜜溫馨的負擔，相信就是養貓咪一生一世。Aaron Brown是新手貓奴，自從養貓後，他發覺自己朝早起來時，胸口就會感到微痛。為了知道真相，他決定裝好攝影機，錄下晚上是否遇到不尋常事件。不過，真兇令他哭笑不得，原來他每晚是得到主子寵幸呢！

這個甜蜜的鬼壓床事件，實在令人羨慕。Aaron Brown在領養貓咪Tormund後，便發覺每朝起床都胸口感到痛楚。他實在沒法理解為何會這樣，像是被什麼壓了一整晚般，於是便決定用攝錄機，拍下晚上睡覺時的情況。最終翻看影片，他才知道真兇竟然是身邊的貓咪，實在令他哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看貓奴如何在夜深時分，受主子寵幸的】

+ 6 + 5 + 4

Aaron指自己是在幾個月前，才從收容中心領養貓咪Tormund的。這是一隻毛髮亮麗的橘貓，雖然性格高傲，但又有愛撒嬌喜討摸的一面。不過主子喜好難以捉摸，從攝錄機影片中可留意到，Tormund會在5時半左右，開始坐立不安，甚至把5公斤的體重，直接踩到貓奴身上。

Tormund見貓奴沒什麼反應，更大剌剌地在貓奴胸口休息。雖然偶爾會舔毛走動一下，又或是走開看看四周，但最終還是覺得躺在貓奴胸口最為舒適。就是因為每晚受到這幸福的寵幸，Aaron睡醒時才會出現胸口不適的情況。

我知道Tormund是夜貓子，晚上特別活躍。但看到夜深時牠還是依戀着我，這實在令我感到驚訝！明顯地Tormund不是理想的床伴，牠才是主子，想撒嬌時是不會分晝夜的！ Aaron Brown

雖然Aaron的日常生活模式被打擾了，但他還是100分的貓奴。「我從沒後悔收養牠，縱然我從此睡眠時間縮短了，但我絕不會遷怒於這可愛的毛孩。」

▼▼▼▼同場加映：小貓被婆婆照顧了兩個月，身材極速崩壞，點擊放大看▼▼▼▼