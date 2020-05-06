【寵物善終】黑狗患纖維瘤治療無效　爸媽到醫院做最心疼決定

每個生命的結束都是突如其來，即使爸媽決定幫毛孩「安樂死」，在針扎進牠皮膚的那一刻、氣息開始薄弱那一刻，爸媽都不禁會想到：「再、再多留一會兒就好了。」 台灣有隻年老的黑狗「妹狗」，過去一直身體健康，沒什麼病痛。直至牠14歲那年，臉上的皮膚開始出現異常，最後長了出肉瘤。家人並沒有放棄牠，大花金錢帶牠做治療，可惜腫瘤越來越大。在影響牠呼吸、進食的情況下，家人只好決定幫牠安樂死，他們看著妹狗在短短幾秒睡著，只能慨嘆：「一切發生得好快。」

黑狗「妹狗」過去一直身體健康，直至牠13歲那天。（YouTube頻道：繼正好頻道）

Youtube頻道「繼正好頻道」早前分享了一段非常催淚的影片，標題寫上：「今天帶妹狗安樂死」。講述男主人繼正在2003年養了一隻黑唐狗「妹狗」，妹狗非常忠心，所有基本指令，牠都懂得。即使家人身處幾公里外的地方，牠亦可以感知到他們回來，於是靜靜在門外等候。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

即使年屆14歲，妹狗的身體仍然非常健康，身型仍然纖細苗條，鄰居完全看不出是隻老狗。直至2017年3月，妹狗的左眼上半部開始脫毛發紅，剛開始醫生以為是皮膚病，於是處方了相關的藥物給牠。可惜，妹狗的病情沒有因為服藥而好轉，還開始變得紅腫，看起來就像腫瘤。

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主人懷裏呼出最後一口氣

繼正的媽媽把妹狗再帶去檢查，發現牠患上「肉骨纖維瘤」，由於腫瘤的面積過大，所以不宜透過手術切除，只能接受放射治療。可惜，腫瘤沒有因治療而好轉，反而隨著時間開始越來越大，甚至進佔口腔、鼻腔，不單影響牠進食，還影響牠呼吸。

繼正決定在5月17日帶牠安樂死，當天繼正和媽媽最後一次帶牠下樓、帶牠去廁所，繼正媽也忍不住跟妹狗說：「謝謝你這麼多年來的陪伴，辛苦你了，妹狗」接下來的一切發生的好快，他們把妹狗帶到診所，醫生原本說：「針打下去，30秒就走了。」結果，妹狗好快睡著，並在媽媽的懷裏呼出最後一口氣。

如果你也想我們，讓我們一起在夢裏的草皮上玩耍吧？ 男主人繼正

繼正在Youtube頻道「繼正好頻道」分享了妹狗離開的回顧影片後，不少網民都感同身受，有網民留言分享愛犬離開的經歷，也有網民留言鼓勵他振作，認為「學習道別也是養寵物很重要的一課」。大家又有被他們的故事所感動嗎？

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