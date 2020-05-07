馬來西亞唯一導盲犬病逝　鞠躬盡瘁仍未達成這「卑微遺願」

導盲犬至今於馬來西亞仍未被正式承認，因此全國僅得一隻導盲犬──拉布拉多犬Lashawn。然而，Lashawn在日前不幸病逝，臨終前仍未見證到導盲犬被「正名」，為牠一生畫上遺憾的句號。

香港早於1975年引入首隻導盲犬，但並非所有地方也似香港般幸運，如馬來西亞，直至現時亦尚未有健全的導盲犬培訓及考核制度，令全馬僅得一隻導盲犬Lashawn。不幸地，8歲的Lashawn在周六（2日）因感染鈎端螺旋體病（Leptospirosis）去世。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

馬來西亞全國僅得一隻導盲犬──拉布拉多犬Lashawn。（Facebook@ Dogs For Sight- help the blind to see）

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Lashawn的飼主陳錦輝Stevens於2002年確診青光眼，因電影《導盲犬小Q》而忽發奇想，打算將導盲犬引入馬來西亞。苦苦努力了兩年後，Stevens終在南京的找到了願意提供協的導盲犬中心，遇上Lashawn。自此，Stevens幾乎到哪裏也會帶同Lashawn，然而因馬來西亞並不承認導盲犬，Stevens處處受限，生活反而變得不方便。Stevens並沒因此而洩氣，反而更堅定地繼續為導盲犬爭取認證。

Stevens於2017年曾發起簽名運動，打算收集10萬個簽名交予時任副首相，要求政府承認導盲犬為合法工作犬，允許牠們進出交通工具及公眾場所。可惜Stevens最終只收集的8萬多個簽名，但他仍已向副首相提交相關請願。原以為Lashawn可以一直陪伴著Stevens，但牠在上月尾患上鈎端螺旋體病，住院數天後不幸逝世，令Stevens及一眾粉絲傷心不已。

儘管Stevens多年來積極爭取，而Lashawn又一直盡心盡力地協助他，但直至Lashawn離世一刻仍無法被「正名」，獲官方承認為正式工作犬，成為終生遺憾。

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