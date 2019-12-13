導盲犬花5年解開心結　視障男發淚崩自白：沒準備好把你變成回憶

導盲犬就彷如視障人士的雙眸，為他們指引道路，避開危險，可謂是並肩作戰的戰友。然而，狗狗的壽命比人短得多，總無法陪伴我們走到最後。台灣一名視障教師因即將與導盲犬分離，在社交網站上深情自白，觸動網民。

台灣男教師呂冠霖10年前因視神經病變，視力幾乎盡失，5年前遇上導盲犬Ed，從此形影不離。他在日前突然接獲Ed即將退休的消息，想到將與最親密的伙伴分開，不禁痛哭不已。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

呂冠霖將要告別導盲犬Ed。（Facebook@呂冠霖）

導盲犬Ed現時9歲，自5年前起已陪伴在呂冠霖左右，帶他走過一千多個晝夜，更解開了他的最大心結。他坦言，視力受損後便不自覺地把自己標籤為麻煩的人 :「（我和導盲犬）會是那種一看就是惹麻煩的組合嗎？會不會成為TROUBLE MAKER？」但隨著Ed多年的陪伴，他逐漸重拾自信，親手消除那無形的標籤，解開心結。

9歲的Ed因年老而需退休。（Facebook@呂冠霖）

▼▼▼▼▼點擊放大看飼主的感人自白▼▼▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

由於年紀漸長，Ed不得不在一個多月後退休，呂冠霖得知消息後隨即放聲大哭，於社交媒體發文感謝牠：「你是我的眼，因為有你讓我獨自在台北也可以很心安，因為有你讓我就算出社會被拒絕、被另眼相看也從不孤單，因為有你，讓我人生看不見的這十年走得路越來越寬。」

他的自白感動不少網民，紛紛留下祝福字句，「天使狗狗」、「ed真是個盡職的好夥伴」、「Ed也遇到善良的你，要幸福喔」、「真的不捨，還是要讓ED離開，他的任務完成了」。

▼▼▼雖然導盲犬日漸普遍，但市民對牠們卻不太了解。究竟有黑色導盲犬嗎？▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。