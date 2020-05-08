【有洋蔥】猴B的媽媽竟是大黃狗！攝影師用相片道出背後催淚故事

母愛的偉大，可以跨種族的。印度攝影師早前用鏡頭拍下母狗與小猴B的親密互動，而且更分享了牠們之間動容的傷感故事。雖然母狗和猴子是不同種族，但母愛的偉大可以打破一切隔閡，無阻牠們之間的親䁥互動。

牠就是我媽媽！（Prakash Badal）

這個令人動容的故事，發生在印度北部的Himachal Pradesh小村莊裏。當時攝影師Prakash Badal原來是希望拍下野鳥照片，卻沒想到在村裏看到母狗與小猴子溫馨互動的一幕。他向村民打聽，得知原來這對跨種族母子，背後藏着傷感故事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這對跨種族母子，如何溫馨親密互動】

+ 3 + 2

48歲的攝影師Prakash會經常拿着相機，到處去拍下野生動物的照片。在2月中時，他路經Himachal Pradesh小村莊，並注意到一隻懷孕母狗正與一隻小猴子互相依偎着，場面非常溫馨親密。

Prakash向村民打聽，得知小猴子應只有10多天大。據悉早前有一群猴子闖進村裏，並破壞了快將收成的農作物，於是當地居民投毒將猴子殺死。相信小猴的母親，可能已慘遭毒手。孤苦無依的小猴無助地在村裏徘徊，這時母狗突然出現，小猴像看到媽媽般，很快便熟絡起來。

雖然狗和猴子間常有衝突，但我看到母愛的偉大，當母狗看着小猴孤單的身影時，這引發了牠的母性本能。牠無私地照顧着這小猴子，即使對方與牠是完全不同物種。 Prakash Badal

小猴子一會兒倒在母狗懷裏，一會兒又爬到狗媽媽背上，甚至撫摸並親吻了母狗，完全是溫馨的一對母子。

愛是不分物種的。（facebook）

母愛是偉大無私的，Prakash透過鏡頭拍下了一幕幕令人動容的照片，他也希望透過分享相片，讓更多人體會到母愛是偉大得不分物種，是完全無私的。

狗狗生命力頑強，給牠們機會，一定能給你驚喜。點擊圖片看另一個蛻變故事，本來是髒兮兮的狗狗，搖身一變成了大美女