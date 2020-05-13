我不想再流浪！乖巧唐狗每日等門求收養　姐姐因一個痛心理由拒絕

台灣一名網民天生體質甚受動物歡迎，經常遇上主動親近她的動物。她現時家中所養的4狗3貓，幾乎每隻均是主動走到其家門「求收養」。最近，她又再次遇上一隻主動親近她的唐狗，令她驚喜又苦惱，因她實在無力再收養寵物。

網民謝安家中養有多隻寵物，也許正因如此，她的磁場總會吸引流浪動物上前。約一個月前起，她在放狗期間不時會碰見一隻淺棕色的唐狗，主動和她的狗狗一同玩耍。連續數天偶遇這隻唐狗後，有天她在回到家門時赫然發現這隻狗狗就坐在眼前，似乎正在迎接她回家。狗狗身形瘦削又膽小，十分害怕人及車輛，一直不願被摸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

台灣一名甚受動物歡迎的網民最近遇上一隻主動親近她的唐狗。（Facebook@搖尾巴 Wiggling Tail）

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唐狗渾身濕透迎接回家

自此，狗狗在謝安外出工作時，就會躲在街頭一角，直到她晚上回家時便會自動現身，在家門外擺著尾巴迎接她，陪著她放狗，並趁機與她的狗狗嬉戲。有天晚上她冒著滂沱大雨放狗，再次偶遇上這隻狗狗。正當她家的狗狗穿著光鮮亮麗的雨衣時，那隻狗狗卻淋得渾身濕透，令她鼻頭一酸。

隨著相處時間增加，狗狗彷彿愈加認定她般，經常待在她家附近守候，一看見她的身影便會狂奔上前，最近更偶爾會在她家門前的庭院過夜。然而，狗狗對人的警戒心仍甚高，令她無法接近。

目前，她仍在網上繼續更新狗狗狀況，盼望能為狗狗覓得歸宿。（Facebook@搖尾巴 Wiggling Tail）

嘆負擔太重無力收養

狗狗每天貼心等門的行為讓謝安大感心痛，但因她家中養有多隻貓狗，其中兩隻更是老狗，令她概嘆無力收養，「一扇門的距離，看起來很短，但其實如果仔細想，差異的是好長久的責任跟巨量的愛還有心力。這扇門的距離，只有自己知道。」目前，她仍在網上繼續更新狗狗狀況，盼望能為狗狗覓得歸宿。

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