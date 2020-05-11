夜市流浪貓扮可憐　回家即變囂張大爺　媽投訴：還我小呆萌

眾所周知貓咪是動物界的騙子，牠們總在被領養前後露出不同的面目，但往往仍有不少人墮進這個「陷阱」。一名台灣網民早前收養了一頭出生於夜市的幼貓，原本楚楚可憐的小貓在被收養後不久就露出「真面目」，不但眼神變得淡定，就連坐姿也流露出囂張的氣息。

台灣網民婉小君在宜蘭的夜市中開店，她一向也有餵飼附近流浪貓的習慣。約一年前，她發現其中一隻貓咪誕下了一隻橘色幼貓，遂為牠取名「阿橘」。原本婉小君打算為牠另覓飼主，但最後還是親自收養了牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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入屋短短3個月，阿橘就已「原形畢露」，從楚楚可憐的小貓變成一臉囂張的貓老大，經常擺出老闆般的坐姿。婉小君笑言阿橘的體重已急增至5公斤，「小時候我都叫牠『小橘子』，現在變成『大爺』、『大阿橘』了。」婉小君在網上貼出阿橘被收養前後的對比照，寫道：「奴才心情有點複雜，還我小呆萌啊」，迅速引起網民討論，吸引超過兩萬人讚好。網民們紛紛笑言，「感覺好像婚前婚後」、「騙到手就不用再裝了」、「往事只能回味」、「生米已煮成熟飯，只能負責了」、「投資有賺有賠，入手前先評估風險」。

婉小君接受《香港01》訪問時指，她起初只想為阿橘絕育及尋找領養者，但因阿橘太怕人，直至6個月大時才成功帶牠絕育。然而，當時的阿橘已不算是幼貓，加上她發現阿橘對她尤其親近，不忍任由阿橘繼續流浪。於是，婉小君於今年情人節使計收養阿橘，「因為那時候有寒流，我就騙牠進來店裏，開電暖爐給牠」，成功將年約一歲的牠帶回家。雖然阿橘現時一臉囂張，但婉小君大爆牠其實仍有點怕人，並不如表面般淡定。

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