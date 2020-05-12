年初一破牆救爛眼貓　養3個月後張開眼睛一剎　貓主驚見超美異瞳

正所謂女大18變，原來這句話亦套用在貓咪身上。 台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

老闆破牆救出小貓。（受訪者提供）

貓主Pei Yu在facebook群組分享了一則帖文，指貓咪領養前後分別超級大！她指出，今年大年初一（1月25日）聽到公司的牆壁裏傳出貓叫聲，老闆把牆壁破開後，發現一隻奄奄一息的小白貓。貓主接受《香港01》訪問指：「貓媽媽在我們公司的天花板生小孩，初一本身就很皮，經常爬來爬去，於是就摔進去公司牆壁裡，母貓回來時可能無法救牠，就放棄牠。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「雖然當時我真的很怕貓，但畢竟是一條小生命，我也無法看牠死掉，堅持地把牠救活，每兩小時就看牠狀況及餵奶。」初一失去母貓的照顧後，呼吸道出現感染，導致分泌物遍佈眼睛四周，眼睛又發炎，她實在不忍心不管牠。她續指，雖然母貓在初一被救第8天有回來，不過初一當時已經沾有人類的氣味，母貓就不要牠了。初一在她的照顧下，變等越來越漂亮，變成一隻異色瞳的美貓：「被我撿到那刻，就覺得你是一隻無法在野外生存的貓，好像注定生來就是要給人類飼養的好命家貓。」

初一被救出時，貓咪的眼睛髒髒的好像有點問題。（受訪者提供）

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原本怕貓的她，在照顧小貓的過程裏，也變成了一位貓奴！她把初一的故事分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，隨後獲得兩萬位網民讚好，超過1千個留言，網民留言大讚貓咪漂亮：「異色瞳耶」、「美喵一枚」、「果然是個潛力寶貝」、「小可憐變小可愛」、「好漂亮而且是異色瞳！一日貓奴終身貓奴」，也有網民讚貓主心地善良：「你真是大好人會有福報的」、「人美心也美，恭喜你成為貓奴」

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這個浪浪覓家後大蛻變的故事，發生在美國洛杉磯。Dinah從前是隻皮包骨滿身是跳蚤的浪貓，幸好牠被人救起了，並有好心家庭收養。不足1年時間，牠已脫胎換骨，變成小婦人般高貴美麗。

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瘦弱三色貓Nico在3個月前被收養，經過貓主悉心照顧後，竟變身成仙氣美女？到底貓主在Nico身上施了什麼魔法呢？

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