【領養貓】收養皮包骨流浪貓　收養10個月後見牠蛻變才知撿到寶

給浪浪一個家，牠會帶給你意想不到的驚喜。這個浪浪覓家後大蛻變的故事，發生在美國洛杉磯。Dinah從前是隻皮包骨滿身是跳蚤的浪貓，幸好牠被人救起了，並有好心家庭收養。不足1年時間，牠已脫胎換骨，變成小婦人般高貴美麗。

去年７月，流浪貓Dinah在洛杉磯街頭被人救起。（ig@straycatalliance）

這個令人驚喜歡的領養故事，發生在美國洛杉磯。一隻瘦骨嶙峋的流浪貓，去年7月時被人在街上救起，從此牠的命運逆轉，更獲好心人願意給牠一個永遠的家。10個月過去了，現在的牠美麗可人，再不用過流浪生活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，貓咪Dinah的蛻變過程】

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2019年7月，小女孩Molly Sotak在洛杉磯街頭遇到了流浪貓Dinah。當時貓咪身體情況相當惡劣，而且警戒心很強，一有人靠近牠便逃跑。「這貓咪真的瘦得只剩下骨頭般，我花了好幾天時間去與牠接觸，才順利把牠抱起來。」

由於這浪貓身體虛弱，而且Molly沒法獨力照顧，於是便把貓咪帶到當地的動物保護組織Straycatalliance。義工把貓咪帶到獸醫處檢查，發現牠身上都是跳蚤，而且消瘦、脫水，有上呼吸道問題，加上舌頭有潰瘍情況，因此連吃東西也感到困難。

獸醫替貓咪Dinah檢查身體並開出藥物治療，牠也康復得很快。幾星期後，動保織組的義工，已替Dinah找到一個合適的新家庭。

好食好住，現在Dinah有了圓圓的肚腩了。（ig@littledinahmite）

Rebecca Schneider留意到貓咪Dinah的故事，並表示願意給牠一個永遠的家。就這樣，她將Dinah帶到荷里活，並在新家裏健康成長。Rebecca更替貓咪Dinah開了IG帳號，分享貓咪生活日常。看着貓咪的改變，網民們都替貓咪感到高興。

只要給浪浪一家，牠們一定不會讓你失望。