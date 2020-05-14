橘貓手腳超幼　似被虐待無嘢食　貓架睡覺秒現圓潤大肚腩

港人Josephine去年9月初嘗成為貓奴滋味，領養了一隻年僅5個月大的橘貓回家。在她的悉心照顧下，小橘貓「包包」雖然沒有包包面，但肚腩卻真的長成了一個圓滾滾的大球，令人無法想像牠當初瘦弱多病的模樣。

現時約一歲的橘貓「包包」體重高達5.2公斤，然而因牠四肢纖長而且臉小，外表甚為「顯瘦」，完美隱藏了牠肥胖的一面。日前，牠躺在家中的貓架睡覺，圓潤的肚腩不自覺地掉進了中間的洞中，突出一個完美的半圓形，肥美的身材頓時一覽無遺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

現時約一歲的橘貓「包包」體重高達5.2公斤。（受訪者提供）

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飼主Josephine接受《香港01》訪問時透露，包包的身軀十分厚實，絕非如平時外表看來般苗條。她指包包性格好動又愛撒嬌，笑言「佢係一隻披住貓皮嘅狗」，因牠最愛玩拋接遊戲，而且是位不怕陌生人的親善大使。

除了容易相處外，包包的最大特點就是非常貪吃，現時每天約吃三餐乾糧及一餐鮮食，偶爾還會有零食。縱使Josephine從不讓牠挨餓，但牠在每次吃飯前依然會大吵大鬧，有時甚至會搶貓姐姐的食物，「好似我虐待佢好耐唔畀嘢佢食咁」，令Josephine哭笑不得。

橘貓「包包」現時身形圓潤，令人無法想像牠當初瘦弱多病的模樣。（受訪者提供）

籲大眾支持領養及絕育

雖然包包現時生活得十分寫意，但原來牠當初險與Josephine失諸交臂。因Josephine任職空姐兼獨居，經常需要離港，即使表明親人將幫忙照顧貓，仍在領養過程中屢屢碰釘，令她心灰意冷得幾乎放棄。幸好，最後她終在香港拯救貓狗協會遇上包包，將瘦弱的包包帶回家。年幼的包包曾患上貓瘟及腸胃敏感，身形偏瘦，因此，現時這個小肚腩絕對得來不已。Josephine坦言慶幸當初並沒放棄，並呼籲大眾能支持領養及絕育。

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