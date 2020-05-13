唐狗只消10秒便可跑上6樓　這天牠花5分鐘下樓　原因超催淚

毛孩無法說話，但牠們也有著與人一樣的細膩情感，會以行動直接表達心情及關懷。一名狗主上週不幸遇上小型車禍，導致需暫時撐著枴杖走路。他的愛犬平時只消10秒就能衝上6樓，但為了陪著爸爸，牠卻甘願花5分鐘走一段樓梯。

白色唐狗「糕糕」現年4歲，性格貼心，深受飼主Gary疼愛。Gary因上周遇上小車禍，而需暫時撐枴杖，走路比以前慢上一倍。一向跑得甚快的糕糕為了保護Gary，寧用史無前例的慢速走在Gary身旁，儼如一名小保鑣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

唐狗「糕糕」現年4歲，性格貼心，深受飼主Gary疼愛。（Facebook@那一年我的糕糕）

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休養了數天，Gary昨日終可以琴自帶糕糕外出散步。然而，因雙腳尚未完全康復，Gary光是下一段樓梯便需花上5分鐘。糕糕一般只需10秒就能跑完6層樓梯，但牠選擇貼心地遷就Gary，陪著Gary花數分鐘一同逐步走下樓。

過去一周Gary因行動不便，只得拜託朋友帶糕糕散步，但熱愛外出的牠竟歸心似箭，甫出門就一副想回家的模樣。Gary覆述朋友形容，糕糕一走到平時散步的地方，便會開始盯著回家的路，似乎在盼望Gary能倏地出現。

其實不僅糕糕性格體貼，Gary亦相當疼愛牠。Gary當日遇上車禍後，第一時間竟非求醫，而是選擇先將糕糕帶回家安置，後來才自行叫喚救護車。雖然他當時並無明顯外傷，但在雙腿受傷後仍不忘照顧糕糕，足以印證他們之間的感情有多彌足珍貴。

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