【酷熱天氣】為倉鼠長開風扇電費貴　聽弟弟一句話媽下秒被打動

孩子從小照顧寵物不但可為生活帶來樂趣，更可培養責任感及愛心。網民「令狗」家中養有3隻小倉鼠，其7歲兒子則是位稱職的小主人。日前，他們談及為倉鼠們開風扇的話題，兒子一句窩心的童言童語，使她不禁深受感動。

台灣網民「令狗」家中養有3隻倉鼠，分別名叫「仙仙」、「晚晚」及「咘啾」。早在開始帶倉鼠們回家前，她早已提醒其7歲兒子，要好對待及照顧倉鼠們。沒料到她的兒子不但對倉鼠有愛心，更有願意為牠們付出的心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

台灣網民「令狗」家中養有3隻倉鼠，這是熊仔鼠「咘啾」。（受訪者提供）

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兒子一句話打動媽媽

日前，正當令狗和兒子準備睡覺時，兒子看見客廳的風扇仍在運轉，便開口問是否需要關掉，令狗於是回答指風扇要留給倉鼠們。兒子隨即表示：「那電費一定會貴很多。」令狗隨即耐心地解釋道：「是啊！但是牠們跟我們一樣會熱，所以都不能關。」兒子思考了一下，竟主動提出幫忙分擔電費，讓令狗頓時一怔，然後笑說：「媽媽現在還能付電費，不如你把錢先存著，如果牠們有一天生病了要花很多錢，你幫忙出好嗎？」兒子亦爽快地一口答應。

令狗將這則經歷與網民們分享，兒子的責任心備獲網民讚賞。她接受《香港01》訪問時表示，倉鼠咘啾個性害羞，唯獨面對兒子才會變得比較親人。雖然倉鼠們有時也會咬兒子，但他從來不會有任何怨言。她補充指，希望能藉飼養倉鼠令兒子更有愛心，及認清「領養不棄養」的重要性。

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