【長不大】兩歲半黑狗樣貌跟兒時一模一樣　網民：說好狗大18變？

過去跟大家分享無數寵物大變身的故事，不過並非每隻寵物長大後都會變臉，有些貓狗即使經過年月的洗禮後，樣子仍然跟兒時一樣。 來自台灣的黑狗「寶爺」就是其中的例子，別以為牠擁有這個充滿江湖味的稱號，牠的樣子就會像黑道人士，其實牠的樣子跟小時候長得一模一樣！

寶爺小時候長得超可愛！（facebook專頁：寶爺的成長日記）

台灣黑狗「寶爺」今年8月就滿三歲，別人都說狗狗長大後，樣子會有所改變，不過寶爺就是一個特例。早前，媽把寶爺幼犬、成犬的對比照放到社團上，結果網民們幾乎一致認為寶爺的外貌、神態竟然跟兒時一模一樣！看起來只是臉、五官被放大。媽接受《香港01》訪問指出：「其實牠的樣子有變、眼神也有變，比較溫柔和順。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

寶爺是隻很聰明乖巧的狗，只要媽用心跟牠溝通，牠還是會乖乖聽從，媽指出：「第一天就能乖乖在床下睡覺，不吵不鬧，就連拉屎尿都往廁所上。鞋子、家具、電線也不會亂咬，因為我和牠説過不可以。」媽指出，即使陪她到美容院燙髮，一次坐三個小時，寶爺也能安安靜靜，絕不吵鬧。

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不過，寶爺是百分百吃軟派，只要媽用細細柔柔的聲音跟牠説話，就會乖乖聽進去，媽指：「性格上像小孩子般調皮搗蛋，需要動腦和牠溝通。反而愈兇，牠就愈搞鬼、搗蛋。」

媽早前在「米克斯傳奇」發布寶爺45天和1歲半的照片，沒想到網民一致認為寶爺從小到大都長一樣！部分留言指：「臉部表情完全一樣」、「牙齒嘴型都一樣」、「跟小時候一樣都沒變好萌啊」、「表情認證同一人無誤」、「耳朵忘記長大」、「小孩沒被換過」、「說好的仔大18變呢？」

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