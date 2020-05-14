【北海道】暖男公路撿「奇異小狗」　眼利網民一見大驚：這不能養

在路上遇到無助的小貓小狗，不少好心人都會把牠帶走，並替牠們找個永遠的家。在日本北海道的公路上，有網民撿到一隻無助的小狗，於是便帶牠回家，並在網上替牠找主人。萬萬沒想到回應的人相當熱烈，更有人直接指出，這小狗身份並不簡單。

網民一眼看出，這不是小狗身份不簡單。（twitter@marcy_com）

日本有網民在5月初，駕車路經北海道月形町的國道，當時他看到有隻小狗B無依地坐在路旁，於是便停車把牠救起。帶牠回家後，更替牠拍照並分享到網上，希望有人認養牠。沒想到留言相當熱烈，更有眼利網民指出，這應該不是一隻小狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這隻可愛的小毛孩，你知牠是什麼動物的BB嗎？】

+ 2

Marcy將這狗B取名為Luna，並希望牠能健康成長。但在留言中，不少人從這小狗B的樣子判斷，這似乎是一隻日本狸（浣熊和狗的混種）。由於牠身份成疑，因此Marcy決定帶這Luna給專家去鑑定。結果顯示，原來這真的不是狗而是狐狸！

由於在日本，將狐狸當作寵物是不合法的，加上Marcy不知如何養牠，於是聯絡了北狐狸牧場，並把小狐狸交到他們手上。

牧場職員表示，Luna應該只有一、兩個月大，一般要在媽媽照顧下才能健康成長。把Luna留在牧場會有專人照顧，而且還會有不少成長伙伴。

近日Marcy再去看Luna時，Luna已與其他狐狸打成一片。Marcy十分感謝網民的建議和幫忙，替Luna找到一個適合的家成長。

▾▾▾往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

+ 15 + 14 + 13

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

▾▾▾點撃圖片放大：看提摩跟寶寶互動的萌照▾▾▾

+ 15 + 14 + 13

台灣的標準貴婦狗「總裁」自牠懂事開始，牠就擔當起保母的職責，照顧弟弟、妹妹。最近，弟弟想要騎在總裁的背上，卻被牠不小心摔了一下，立即嘩啦嘩啦哭起來。在旁邊看到的爸爸卻沒有責備牠，反而說了句公道話。

▾▾▾點撃圖片放大：看總裁與弟弟、妹妹相處的暖心場面▾▾▾