【柴犬】柴界梁朝偉、余文樂、吳彥祖　3隻真狗比「尊龍」還要帥

隨著台灣《末代皇帝》修復版重回大銀幕，曾被日本媒體封為「亞洲第一美男」的男主角尊龍，成為近日熱話。如果「亞洲第一美男」是尊龍，那麼「狗界第一美男」會是誰呢？《香港01》這次便找來了三位柴犬界炙手可熱的大帥哥，讓大家一睹牠們的帥樣子！

這次為大家找來三位狗界帥哥，當中包括狗界「梁朝偉」、「余文樂」以及「吳彥祖」，牠們位位都是美少年！以下排名不分先後，立即帶大家一睹牠們的帥樣子！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴界「余文樂」。 （Instagram圖片：shiba_yoshida）

柴界「余文樂」

港柴Yoshi絕對是帶領狗界的潮流領導者！Yoshi在2018年1月出生於日本九州，及後在緣份的安排下來到香港。爸爸Dion平日喜歡穿著潮流服飾，是位潮流達人，所以他亦時常會幫Yoshi穿上各款潮流服飾，令Yoshi時常以形格的打扮示人，其帥氣程度直迫余文樂！如此入形入格的穿搭更讓Yoshi獲得廣告商賞識，邀請牠參與廣告拍，而且有不少贊助商都指名要送服飾給Yoshi，絕對是狗界的KOL！

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柴界「梁朝偉」。 （Instagram圖片：Ryuji513）

柴界「梁朝偉」

來自日本的柴犬Ryuji是位亞洲柴犬明星。11歲的牠帶著一股成熟的韻味，牠跟普通柴最大的分別，相信是牠冷酷又帶幾分憂鬱的表情。別的柴犬在賣笑討零食時，牠就在旁邊冷眼旁觀，偶爾才會露出半分腼腆的笑容。如此有性格，難怪有人會把Ryuji稱為「狗界梁朝偉」。

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柴界「吳彥祖」。（Instagram圖片: mensweardog）

柴界「吳彥祖」

來自美國紐約的柴犬Boudi是狗界名模，簡直是狗界「吳彥祖」。牠的主人熱衷於時尚，每次外出都會為牠精心打扮，結果吸引無數路人圍觀拍照，後來更成為了一位網紅。主人看到Boudi如此受歡迎，於是為牠開設Instagram，繼續分享潮流穿搭，結果有不少男士品牌也留意到Boudi，當中包括American Eagle、ASOS，及後更均邀請牠擔任代言人。

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▾▾▾同場加映：暖心柴柴故事▾▾▾

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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