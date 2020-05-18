【狗改名】唐狗泥坑中閉眼「屍變」　媽超後悔崩潰：最怕改錯名

有句俗語「唔怕生壞命，最怕改錯名」，暗示名字可影響一個人的性格及命運；日前一位狗主在網上發文抱怨，嘆原來這道理也同樣適用於狗狗身上。一頭奶油色唐狗在遊玩時倒在泥坑中，弄得滿身骯髒，與其名字不謀而合。

為寵物改名是不少飼主均會遇上的難題，有人費煞思量構思一個可愛名字，有人卻偏愛較日常生活化的名字。日前，台灣一位狗主在網上發文，抱怨為其愛犬取錯名字。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民們看到這張相片差點就脫口而出說了「R.I.P」。（Facebook@三花養老院）

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這名飼主所養的其中一頭唐狗名叫「抹布」，毛色是淡淡的奶油色，外表十分討人喜愛。然而，早前她帶同黑色唐狗「豬豬」和抹布一同外出散步，卻目睹了讓她崩潰的一幕。豬豬首先在泥地裏挖了一個洞，牠身旁的抹布看見後隨即興奮地跳進洞內打滾，沾得渾身污泥。飼主見狀大感崩潰：「取名字真的很重要，千萬不要像我們取甚麼『抹布』。孩子出來玩，真的把自己搞得像條髒掉的臭抹布！」

相中的狗狗「抹布」躺在泥地中的坑裏，全身均勻地沾滿了污泥，骯髒程度讓人不忍直視。牠更閉上眼睛，動也不動，嚇壞一眾網民。幸得飼主及時解釋，網民們才鬆一口氣，「差點眼淚噴出來」、「還我眼淚來」、「還以為被活埋」、「一開始不看內文還以為屍變」、「差一點要說rip了才發現....」、「取名很重要」。

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