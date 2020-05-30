秋田犬好友散步時被拐　馬兒7個月後回家　重逢時出現這幕

友誼無分種族界限，在動物界亦如此。這則感人的重逢故事，再次見證跨物種友誼是存在的。一隻秋田犬與小馬被逼分開了7個月，在重逢時大家都很激動。沒想過這兩隻小動物，原來彼此間有這麼深厚的感情。

這些日子你去了哪裏？（youtube@rumble viral）

秋田犬與小馬之間的感情可以有多深厚呢？從狗狗Balu與小馬Rita重逢的這一幕可略知一二。牠們本來是一對好朋友，經常一起散步、玩耍嬉戲，但沒想到一次意外，小馬離開了牧場7個月，幸好最終牠們可以重聚，繼續一起愉快生活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看秋田犬與小馬重逢時的激動一刻，牠們之間有着深厚的感情，不會因分隔而改變】

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原來小馬Rita在牧場外散步時，被附近的農夫拖走並扣留起來。當時主人已與對方交涉，希望他把Rita交還，沒料卻遭到對方拒絕。最終Rita的主人要透過法律途徑，經過7個月的訴訟，Rita才可以順利回家。

在分開的日子裏，秋田犬Balu顯得悶悶不樂。幸好小馬Rita現在回來了，雖然Rita回家後顯得有點不適應，但當與昔日好友重遇時，牠立即鬆了一口氣，很快便聚在一起玩耍散步。

網民看到這故事後，都表示沒想過狗狗和馬之間也可有這麼深厚感情，雖然分開了7個月，但牠們沒有忘記對方，相信這段友誼會繼續延續下去，沒任何人可以分開牠們。

【狗狗如果走失，四處流浪會很危險。就像這兩隻受傷的浪浪被箭豬刺傷，只能待在一旁等人救援】