【家有喜事】一腳踢湊幼狗肥媽變瘦媽　抹屁股、執屎未算最辛苦

藝人「肥媽」的愛犬Sasa早前誕下一堆小狗，雖然其中一隻不幸夭折，幸好其餘十兄弟現正健康成長。肥媽一直親力親為照顧小狗們，不但每餐親自餵食物及水，更會每日為小狗抹身，辛勞得就連友人也指她消瘦了。

今年4月初，藝人「肥媽」（Maria Cordero）於YouTube上分享了為愛犬Sasa接生的驚險過程，引起不少網民留意。當中10隻狗狗倖存下來，肥媽遂加倍細心地照顧牠們，因她凡事均親力親為，身形更因此被友人指漸見消瘦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（YouTube@肥媽）

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凌晨4點集體醒來

肥媽為了確保小狗們能順利成長，每天早上均會親自為牠們抹屁股及手腳、為牠們準備食物，及餵牠們飲水，照顧無微不至，就如照顧初生嬰兒般。肥媽表示，她隔天便會用清水為小狗們洗澡，而每星期也會用沐浴露洗澡一次，為牠們去蚤。肥媽更在影片中透露，有次狗狗們在凌晨4點集體醒來，吵個不停，嚇得肥媽立即醒來，以為牠們有意外，但原來牠們只是餓醒了。肥媽只好立即為牠們準備食物，無奈地表示：「佢哋要飲夜奶，唔係佢哋訓唔到天光。」

唐狗Sasa當日共誕下了11隻小狗，整個生育過程長達8小時。最後出生的小狗「11哥」因出現無法呼吸的症狀，於是肥媽立即以心外壓及人工呼吸為牠急救。雖然當下成功救回11哥，但牠在兩天後終不幸離世。在這10隻狗狗中，7隻已有親友認領：「我畀人嗰陣都唔知要喊幾耐」，肥媽語帶不捨地嗟嘆道。

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