【永不被選中的毛孩】不領回家也可以 101隻毛孩急求好心人助養

初生、健康的貓狗寶寶永遠最討好、最惹人憐愛，但牠們終究都不會逃得過老病死的必經階段。據統計，2018年漁護署共接收高達9,259隻流浪及被遺棄動物，當中逾6,000隻動物，因無人接收、性情不適合與人共處、健康狀況未如理想等原因，而逃不過接受人道毀滅的結局。但牠們生命的最終站真的只剩人道毀滅嗎？ 香港有多間動物收容所每日無私拯救、不眠不休地照顧浪浪，為的只是希望將牠們從被遺忘及死亡邊緣救回，讓每個生命都得到一個生存下去的機會。今期「周五心意」與沙律貓狗之家、阿棍屋和保護動物慈善協會（LAP）合作，推出跨團體助養計劃，讓關注動物權益的您，可在「01心意」平台上支持心儀的動保團體，並為拯救浪浪生命出一分力！

當可愛的變得年老病弱，你還願意愛嗎？

101隻浪浪求包養（有齊汪星人、喵星人、兔星人及咩星人）：按此透過「01心意」平台揀選心儀動物團體及毛孩，捐款助養

浪浪背後辛酸 天真以為遇到愛 卻兩度遭遺棄

動物收容所沙律貓狗之家（下稱：沙律家）的一眾義工，第一眼見到狗狗Mimi就覺得其外貌與影星劉青雲相似，故暱稱牠為「流青雲」。流青雲臉上經常掛著傻傻的笑容，但原來背後卻隱藏著一次又一次失望的故事。流青雲本已打算與第一任主人相依為命，直至終老，但對方卻竟將流青雲交托給第二任主人。而第二任主人又因突然破產且年紀老邁，以致經濟能力及身體機能均無法繼續照顧流青雲，只好忍痛將牠送到沙律貓狗之家，由場主「沙律媽」陳慧珍接收。經歷兩次被遺棄後，流青雲已不能再承受任何失望，只願在「沙律媽」的溫暖懷抱裡好好度過剩下的日子。

沙律家場內已收容了高達230多隻毛孩，縱面對每月平均高達2、30萬的龐大開支，但「沙律媽」仍堅持不放棄，希望曾失去愛的浪浪終不至被人道毀滅，能夠有個遮風檔雨的居所。流青雲亦盼有心人成為牠及其貓狗夥伴們的助養者，讓牠們每日均能吃飽睡好。

【小編本月推介（三之一）】沙律貓狗之家正待助養的毛孩：

4/ Mark：「有日有村民話要報漁護嚟捉我。其實我都唔豬漁護係咩嚟呀，我諗應該係個好地方，有好多罐罐食？」； 7/ 麥樂雞：「我係一隻叫麥樂雞嘅貓呀，喵～」； 10/ 花面貓：「我有次俾車撞，下半身即時癱瘓，情況好危急...」

麥樂雞表示：請按此來助養我和沙律媽的兄弟姊妹啦！

流沙包前臂兩惡性腫瘤 下半生失依靠 覓助養人

動物收容所阿棍屋5年來共拯救300多隻毛孩，大部份都是年老、病弱的毛孩。照顧一隻又一隻像「流沙包」般患病的老狗，對阿棍屋創辦人Ivy Tse而言，更是壓力堪虞。

這群毛孩上半生已是顛沛流離，牠們剩下的日子不多，但在我接收牠們後，希望可以將最好的留給牠們。 Ivy Tse，阿棍屋創辦人

流沙包今年已10歲，約一年前前臂開始莫名腫脹。經醫生檢查後發現罹患惡性腫瘤，不幸被原主人的父母遺棄到漁護署。因流沙包走路時患腫瘤的前臂會疼痛，平日需拖行著前臀緩慢前進。這不單令流沙包的活動能力受影響，不能再像一般狗狗隨意跑動，更變相容易磨損前臂，甚至造成傷口發炎。幸最終得阿棍屋接收，Ivy立即帶流沙包求診進行手術，早前終於成功開刀切除一個腫瘤，另一個惡性腫瘤則正在排期做手術切除。手術有一定風險，醫療費亦預計高達萬元，希望有心人能捐款幫忙減輕費用，助流沙包渡過難關。

【小編本月推介（三之二）】阿棍屋待助養的毛孩：

10/ 叻叻：極度驚人，瑟縮一角。沒有人知道牠過去有甚麼陰影，但小編希望牠以後的日子都可以得到大家滿滿的愛；14/ 雪米糍：慘受「浪舍事件」影響的狗狗。若把手伸過去的話，雪米糍會把你的手舔到濕漉漉也毫不覺累；24/ Puzzle：失去一隻眼的狗狗都有每日幸福過日子的權利。

流沙包和雪米糍腼腆表示：請透過「01心意」平台助養我和一眾夥伴

每次要帶著患病的毛孩去診所都很心痛，即使醫療費不菲，都會盡力照顧並伴著毛孩子康復。「01心意」周五心意今期開展毛孩助養計劃，正正是不希望又多一隻浪浪變成被人道毁滅的六千份之一。即使未必每個人都有能力將所有浪浪帶回家，但亦盼大家能夠每月助養浪浪，讓牠們能夠安穩地在充滿愛的動物收容所與兄弟姊妹度過餘生。浪浪們並不是單單一個數字，而是一隻隻有血有肉正等待被愛的生命。

【小編本月推介（三之三）】保護動物慈善協會（LAP）待助養的毛孩：

2/ Tawny：11年來，Tawny都淪為繁殖場的生殖及賺錢工具，長期困籠繁殖，每天打春藥導致中風及嚴重後遺症，行動困難，牙齒全部壞掉；7/ Bax：身患癌症慘遭主人遺棄，但有病從來不是狗狗的錯；11/ Billy：在3個月大最可愛的時候被一對夫婦領養，但一年多後卻因主人離婚就被無辜遺棄。

點撃這裡～承諾每月回來捐款守護LAP的浪浪

您的善款將直接落入「01心意」平台3間動物慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

【周五心意】專頁：https://www.hk01.com/issue/785/

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/

*有關詳情請參閱項目內容