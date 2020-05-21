【家電終結者】三色貓力王一掌推跌這電器　媽崩潰：不敢再買了

貓咪看似可愛弱小，但往往有著與其身軀不相稱的驚人破壞力，隨時讓你大開眼界。三色貓「泡泡」天生愛搗蛋，不論大小家具也逃不出牠的魔掌，牠去年更成功推倒了家中的電視機，害飼主不敢再買電視機，成為牠目前為止的「最佳戰績」！

兩歲半的三色貓「泡泡」性格調皮，嗜好就是每天「殘害」家中不同的用品，小至耳機線，大至電視機也無法倖免於難。飼主「嘴編」透露，泡泡十分貪玩，任何事物都可以成為牠的玩具，但牠最愛的依然是追球。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩歲半的三色貓「泡泡」性格調皮。（Facebook@泡泡貓）

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去年，泡泡竟然把家中的電視機推倒，令電視機瞬間報銷。嘴編看到這幕悲劇後內心不禁崩潰，對愛貓「戰績」感到好氣又好笑，日前接受《香港01》訪問時更坦言：「已經一年了，還不敢買新的（電視機），以後可能考慮買投影機。」泡泡的誇張行徑嚇呆網民，對嘴編笑言：「身為同樣家裡有恐龍小屁貓的媽媽，看了你（收到）的禮物覺得欣慰。」

在家中儼如小霸王的泡泡，當初曾經也是隻異常膽小的流浪貓，義工們折騰了數個月才成功帶牠絕育，後來便被嘴編收養。嘴編笑說，泡泡的性格現時已變得截然不同，不但愛玩更愛說話，偶爾還會兼職當模特兒幫補家計，「自己罐罐自己賺」，彌補平日所闖的禍。

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