【SPCA】巴西龜險成燉湯補品超驚嚇　小學生一個決心逆轉牠命運

如果把你的寵物煮成食物，你會忍心嗎？摺紙藝術家陳柏熹（Kade Chan）小時候發現母親買了一隻巴西龜回來「煲湯」，他對此感到非常驚訝，並認為此舉「好恐怖」，於是馬上阻止母親，還作出了一個改變牠終生命運的決定。

巴西龜差一點成為補品。（受訪者提供）

摺紙藝術家陳柏熹（Kade Chan）過去曾經創作出無數活靈活現的動物摺紙，原來他小時候已經關心動物，還救過一隻險成佳餚的巴西龜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

十多年前，仍是小學生的Kade，無意中看到母親準備晚餐，烹煮的材料竟然有一隻手掌般大小的巴西龜。他當下才得悉無數人視作寵物的「巴西龜」，竟然會在菜市場出售，並且被當作「補品」燉湯：「我覺得好恐怖，售賣龜靈膏的地方都只會看到龜板，但這隻是活生生的龜。」

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Kade不忍心小龜被吃，於是出手阻止母親「生劏」巴西龜，結果還成功收養牠！事隔10多年，小龜已經變成大龜，Kade笑說：「牠的直徑接近3、40cm，我要買最大那款儲物箱給牠住。」過去，家人曾經因為龜的體積過大，曾經要求Kade把牠放生，不過Kade堅拒棄養，決心要把牠養到百年歸老，「如果放落水塘，會破壞生態，而且佢會搵唔到食物。」

Kade自收養巴西龜後，開始關注動物權益，並一度考慮轉食素，「依家會盡量食少啲肉類。」在他能力範圍所及，亦盡量幫助其他小動物，他在兩年前便收養了一隻體弱多病的貓咪，當時貓咪有眼疱疹，他還特意請假照顧貓咪。經過連月細心照顧，終於變回美貓。

香港愛護動物協會「摺」• 回家慈善獎券

Kade更把對動物的喜愛投放在摺紙藝術上，成為一名國際著名的摺紙藝術家。他近日更為香港愛護動物協會創作出一款全新的唐狗摺紙方法，將唐狗的神態活靈活現，期望更多人欣賞唐狗的溫馴友善個性，接納牠們成為家庭的一分子。

凡購買香港愛護動物協會「摺 ‧ 回家」慈善獎券乙本（十張），均可獲得詳細的唐狗摺紙方法，愛協還於6月1日至7日假旺角商場THE FOREST舉辦展覽及摺紙工作坊，免費供市民參與，詳情可參考活動網站。

柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

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台灣有隻可憐狗狗不單被割掉聲帶，而且皮膚、健康都非常差，但牠還有一顆親近人類的心，令牠火速被好心人收養。經過半年貼心照顧後，竟然蛻變成可愛的貴婦狗！

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