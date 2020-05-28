黃日華妻梁潔華病逝　女兒IG貼古代牧羊犬相　作最感動悼念

演員黃日華老婆梁潔華周二（26日）病逝，終年59歲。她於2013年年底患上壞血病，抗病7年，可惜最終不敵病魔。女兒黃芷晴昨夜（27日）發長文悼念母親，祝福母親與離世毛孩重聚：「牠們一定好好代我陪伴您。」

演員黃日華老婆梁潔華兩日前（26日）病逝，噩耗令親人悲痛不已。自其死訊公開後，昨夜其女兒黃芷晴首次提及母親死訊，在網上發文悼念母親，祝福母親能在彩虹橋重遇離世寵物：「我也會帶著您那份堅強，努力控制壞情緒，好好生活下去。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

演員黃日華老婆梁潔華病逝，女兒黃芷晴昨夜（27日）發文悼念母親。（Instagram@wongadrian）

▼▼▼▼▼點擊放大看黃日華一家和寵物們的溫馨互動▼▼▼▼▼

+ 33 + 32 + 31

黃日華一家三口均愛心爆棚，家中養有多隻貓狗，他們領養的第一隻狗「Boomer」正是由梁潔華決定帶回。黃芷晴昨夜發文悼念母親，當中提及其離世寵物，祝願母親和寵物能夠再聚：「現在不痛，不用再吃藥了！就開開心心到彩虹橋玩樂吧！以往我們所有養過的毛孩一定在高興地迎接您！您曾帶給牠們美好的生活，牠們一定好好代我陪伴您。」

黃芷晴曾透露，他們一家透過機構「救狗之家」，領養了長有良性瘤的古代牧羊犬「Boomer」、八哥「Tubby」和法國老虎狗「Booboo」。除此之外，他們還養有英國短毛貓「當當」，家中非常熱鬧。當愛貓生病時，他們更會全家總動員一同帶牠看醫生，疼愛之情不言而喻。後來，黃芷晴再收養了朋友家的古代牧羊犬BB「火腿」。但Boomer和Tubby後來相繼離世，現時只剩一隻7歲古代牧羊犬「火腿」，黃芷晴經常在網上分享和牠的合照。

黃芷晴和媽媽感情深厚。（Instagram@wongadrian）

梁潔華早年曾為女演員，於1988年和黃日華結婚，兩年後誕下獨生女黃芷晴。她在1992年退出娛樂圈，其後轉職保險經紀，甚少公開露面。

▾▾▾Sammi和安仔的Lucky仔踏入15歲高齡，Sammi寫下感人字句：心裏很難受▾▾▾