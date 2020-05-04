鄭秀文許志安狼狗Lucky仔15歲生日　Sammi發感人字句：心裏很難受

德國牧羊犬（俗稱：狼狗）平均壽命是9至13年，要活到14、15歲，真的不容易。 樂壇天后鄭秀文（Sammi）昨日（5月3日）上午在社交平台發布了一段影片，是她撫摸許志安（安仔）愛犬Lucky仔的片段，並寫下感人字句，原來德國牧羊犬Lucky仔今年已經15歲！

Sammi與許志安（安仔）愛犬Lucky仔（facebook影片截圖：鄭秀文 Sammi Cheng）

德國牧羊犬「Lucky仔」是安仔飼養的寵物，牠早年（2017年）因為神經有問題，患了一場大病。當時Sammi跟安仔連日照顧，不辭勞苦帶牠進出診所，牠的身體情況終見好轉。隨著Lucky仔年事已高，Sammi不禁會擔心牠的健康，在Lucky仔去年（2019年）生日時，她已經發文道：「希望Lucky身體健康，快快樂樂安享晚年。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

轉眼又已一年，Lucky今年已經踏入15歲！Sammi昨日在社交平台發布了一段影片，片中年紀老邁的Lucky仔首先被Sammi抱在懷裏，隨後沒精打采地躺在地上，看起來非常疲憊，而Sammi也不禁露出擔心的神情。

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發感人字句：盡量去擁抱愛吧

看到Lucky如此疲倦，Sammi亦不禁寫下感動字句：「是否活在當下了，離別就會容易很多？mi認為：絕對不是。能夠活在當下，或許會減少留下遺憾，但一旦離別，傷心難過是沒有東西可以蓋過的。有時忽然想到Lucky會有一天離開，心裏很難受。但又知道此乃必然的定律。但在「繃緊」和「豁然」之中，mi選擇後者。豁然面對，是最有力量的面對。世界上沒有必然的事，除了死亡。不管誰誰誰，都會有離去的一天。就在失去之前，盡量去擁抱愛吧。」

文末更加上標籤「擁抱和珍惜生命中所愛的人與事」、「死亡沒有預先通告」、「每天都當是最後一天」、「對你所愛的人要多多表達心中的愛」、「treasure」，看來Sammi已經做好心理準備，年老的Lucky仔終有一天會離開，因此非常珍惜她們相處的時光。

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