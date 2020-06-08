12歲松鼠狗流口水散發臭味　獸醫一看才知死神正在找牠

松鼠狗壽命一般只得12至16年，能活到十多歲已算長壽。台灣一頭12歲的松鼠狗早前突然流口水，飼主起初不以為意，後來經檢查後才得知愛犬口腔內長有黑色素瘤，頓時晴天霹靂。可是，開刀化驗素瘤對狗狗的身體風險甚大，幾經掙扎後，飼主最後的決定是...

網民Allen飼養了松鼠狗「嘟嘟」12年，多年來牠一直十分健康，但原來死神已靜靜靠近。兩周前，Allen發現嘟嘟常流口水，求醫後才發現原來是口腔內長有一個黑色素瘤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

松鼠狗「嘟嘟」現在已12歲了。（Facebook@嘟嘟Dodo）

▼▼▼▼▼點擊放大放大看，死神正向嘟嘟靠近▼▼▼▼▼

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起初，Allen對嘟嘟流口水不以為意，以為只是因年老而掉牙的後遺症。然而，他後來聞到嘟嘟的口水氣味變得酸臭，而且更經常在抹嘴時痛得慘叫，才驚覺不妥，隨即帶嘟嘟求醫。

經獸醫檢查後，發現嘟嘟的嘴巴長有一個黑色素瘤，但須經檢驗才可得知屬良性或惡性。但獸醫提醒Allen，因嘟嘟已屆12歲，如麻醉開刀風險甚大，稍一不慎甚至可能無法再醒來。Allen幾經掙扎，因見嘟嘟並無其他不適症狀，終決定不冒險開刀。

其實松鼠（狗）的壽命最多就是12到15歲，現在嘟嘟都已經12歲了。不想嘟嘟熬這一刀，然後變得心情不好、食慾不振。 Allen

Allen坦言，得悉嘟嘟長有腫瘤那刻，猶如晴天霹靂，「到現在我們還是很難接受牠生病的事實。」但Allen很快就平復了心情，全心全意珍惜與嘟嘟共度的每分每秒，「只想嘟嘟在剩下的時間快快樂樂地生活，繼續健健康康可愛賣萌。幫牠多拍照拍影片，記錄最帥的牠。」或許嘟嘟即將面臨殘忍的命運，但無論如何，Allen也總會待在牠身邊，陪牠度過每一個難關。

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