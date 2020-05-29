【柴犬】爸爸扮瘋子哄７個月大柴犬入睡　爆笑留言揭夫妻惡劣關係

不少寵主都把愛寵當成孩子，把牠視作掌上明珠。 台灣這位狗主也不例外，他剛成為狗主不夠一年，便把家裏的柴犬寵上天，不單對牠噓寒問暖，還會哄牠睡覺？伴侶看到他如此寵狗，也感到非常詫異。

柴犬「薯妮」被狗主抱著時，內心戲超重的。（Instagram圖片：sunisunidog）

「其實真的不需要牠哄睡⋯⋯」柴犬「薯妮」的媽媽昨日在facebook群組「柴犬司令部」發表一則貼文，分享薯妮爸哄狗狗睡覺的怪情況，而且還附上兩段影片，把整個實況展示於人前！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

薯妮媽回覆《香港01》訪問時指，薯妮目前7個月大，是他們在因緣際會下遇見牠，立即決定要養的，「牠老爸最近晚上都會這樣抱牠哄睡，但其實根本不需要，他單純喜歡這樣抱牠。」薯妮被抱著反而睡不著，眼神非常無奈，看到媽就想求救，「從頭到尾就不需要哄......牠爸一走，牠就自己走到床上睡覺了。」

只因爸一直抱著牠，要哄牠睡...（Instagram圖片：sunisunidog）

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看到薯妮爸時常這樣哄狗，薯妮媽有什麼感覺呢？她笑說：「我第一次看到也沒什麼反應，因為他們父子倆個一直都很詭異、很怪，每天都有不同的樣子出現。」之前薯妮爸還抱著薯妮，在圍欄裏睡著，令薯妮動彈不得，看起來非常好笑:「我有遇到的話，都會盡量拍下來紀錄，把他們的日常放在薯妮的粉絲頁。」

網民留言揭夫妻不和睦？！

「我媽說，我最後吞口水再看我爸那一眼的樣子，就像是在看瘋子一樣。」薯妮媽在「柴犬司令部」發文後，不到半天已經吸引了千多位網民點讚，大部分留言都認為這位爸爸真的太溺愛狗狗，「怕被瘋子怎樣的臉」、「離瘋子的程度不遠了…」、「那眼神，是不是在說媽媽救我」、「你在看怪叔叔嗎？」、「結果狗沒睡爸爸睡著」。

也有幽默的網民留言說：「他不想跟你媽咪睡，假裝要哄你睡覺！」薯妮媽看完也不禁大笑，她回應道：「因為不是那樣，所以我也不知道怎麼回他，哈哈！」

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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台灣的標準貴婦狗「總裁」自牠懂事開始，牠就擔當起保母的職責，照顧弟弟、妹妹。最近，弟弟想要騎在總裁的背上，卻被牠不小心摔了一下，立即嘩啦嘩啦哭起來。在旁邊看到的爸爸卻沒有責備牠，反而說了句公道話。

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