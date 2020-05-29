老狗│15歲失智史納莎婆婆不認得人　牠做一個反常舉動令媽爆哭

狗狗跟人類一樣，都有機會患上失智症，牠們不單會忘掉生活的基本技能，還會忘掉深愛著牠的主人，可能會無顧對主人發惡，照顧失智狗狗真的一點也不容易。 15歲失智史納莎「圓圓」也不例外，牠自從患上這個病後，開始性情大變，也很久沒有開心地笑過，日前牠做出一個反常舉動，令媽感到超欣慰。

圓圓年輕時，不時會露出笑容。（facebook圖片）

現年15歲的史納莎「圓圓」，身體一直欠佳。牠不單患有失智症，而且身上多處也長了腫瘤，導致牠無法站立，時常都要躺著，還要吃好幾種藥物控制病情。自從牠患病以後，就一直鬱鬱不歡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

直至日前，圓圓忽然展現出笑容，牠一邊靠在媽的大腿，一邊看著她甜笑，好像想到什麼好事情。媽馬上拿起手機，把這個珍貴的場面拍下來，還放上facebook跟其他狗友分享：「自從妳失智之後，就再也沒見過這麼開心的笑容，謝謝妳還努力的活著！」

圓圓這天靠著媽媽開心地笑。（facebook圖片：有點毛毛的）

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夜半無眠兼亂吠

「她只要沒睡我就睡不著。」圓圓的身體一直欠佳，早陣子晚上還開始不睡覺，還會在夜半亂吠，令媽非常擔心。媽只希望圓圓健健康康地生活，看到牠精神奕奕，就心滿意足，「每天看著她精神百倍吃著飯，讓我倍感幸福，至少她還陪著我。」

媽把圓圓展現笑容的照片發到facebook群組「有點毛毛的」，吸引了千多位網民點讚，部分網民留言鼓勵她，「為他加油！要繼續努力地活著！」、「她還記得妳」、「她幾歲了？笑容好可愛」、「感謝您不離不棄」、「狗狗一定是記起主人，開心地笑了」、「只要跟主人在一起，聞到主人味道就開心！」

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