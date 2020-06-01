【菲律賓】6隻小狗被困火場　 媽冒死衝回火場拯救　結局超感人

假如你的家裏起火，愛寵仍然被困在火場裏，面對著一片熊熊烈火，你會衝入屋救牠嗎？對這位菲律賓狗主來說，答案是不容置疑的。 她的住所日前因電線短路起火，她帶家人逃出生天後，仍不忘家裏6隻小狗，於是再次衝入火場，結果迎來了一個痛心的結局。

菲律賓狗主Michelle Mirasol家養了9隻狗狗（Daily Mail）

菲律賓狗主Michelle Mirasol家養了9隻狗狗，日前（5月21日）傍晚6點，她的家裏忽然起火，當時她的父母、孩子都在家裏，她率先帶著家人和3隻狗狗逃出火場，隨後衝回屋內試圖救走被困在浴室的6隻小狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

結果，Michelle在火場裏吸入煙霧窒息，昏倒在倒塌的建築物裏，被活生生燒死。消防員隨後在浴室發現她的屍體，她當時身上覆著一塊濕布，估計她曾用它來阻擋煙霧。她身旁的寵物籠，有5隻小狗當場被火燒死。不幸中的大幸是，有一隻小狗成功被消防員救出。

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經消防員調查後，估計是天花板的電線短路引起火災。消防員強調，任何居民都不應該進入正在燃燒的建築物裏。

Michelle為救愛犬而葬身火海的故事，令無數愛護動物人士大受感動，紛紛為她的家人送上慰問，甚至經濟支援。當地的動保機構「PAWSsion Project」更讚揚Michelle捨身救狗的精神，發言人指：「對大部分人來說，狗不過是『財產』或『物品』的一部分。但是對Michelle來說，狗是她的家人，牠們不會被遺下來。她是一位無私的媽媽。」

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