【泰國】西瓜檔最惡貓店長　面對6隻狗圍攻可以全身而退？

工作犬的存在並非新聞，但「工作貓」則少之又少。泰國一位商人擁有一整片西瓜田，其愛貓亦經常幫忙賣西瓜。然而，貓咪總是一臉兇惡地盯著工人和顧客，嚇得路過的人不敢不光顧，凶狠又逗趣的表情令牠在網上爆紅。

泰國一位商人以販賣西瓜維生，並飼養了一隻名叫「珍珠」的英國短毛貓。雖然珍珠身為「太子爺」，但牠經常也會隨著商人四處工作，甚至親自下田看守西瓜，或是幫忙顧店。也許是工作太苦悶，珍珠時常擺出一副超凶狠的表情，彷彿要生吞活剝路過的人們。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「珍珠」的飼主是一位以販賣西瓜維生的商人。（Facebook@ไข่มุกอิอิ）

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據指，珍珠跟著老闆工作已6年了，雖然牠的表情總是兇巴巴的，但其實牠十分安靜，絕不會主動惹事。而且，牠對於所有人也一視同仁，不但會盯著收割西瓜的農夫們，就連在市場擺攤時也不例外，凶狠的眼神總讓人不禁主動掏出錢包，留下「買路錢」。

熱愛工作的珍珠十分有個性，閒時喜歡到海邊散心，而且對食物亦甚為挑剔，不但討厭食物重複，份量亦不能太多或太少，否則就會鬧脾氣。勇敢的珍珠曾經獨自面對6隻狗狗的挑釁，不但絲毫沒有膽怯，更主動走近狗狗們，幸好最後狗狗們主動撤退，才可安然無恙地脫身。珍珠天不怕地不怕的性格，令老闆總是擔心不已，怕牠因此吃虧。

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