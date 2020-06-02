貴婦狗挑食不吃飯　爸請「陪食員」坐鎮　狗狗一見秒速吃完

雖說「民以食為天」，但並非所有狗狗都饞嘴。 台灣的貴婦狗「比比」便是當中的例子，食物的吸引力對牠來說幾乎是零，每次哄比比吃飯，都令爸感到非常懊惱。最近他就用了一個新方法，成功吸引到比比吃飯。

貴婦狗「比比」是隻不喜歡吃飯，令爸感到非常苦惱。（facebook專頁：我是比比）

居住在台灣的貴婦狗「比比」，本身是隻挑食的狗狗，爸每次都要絞盡腦汁哄牠吃飯，即使對著肉汁香濃的鮮食，牠仍然不為所動，令爸感到非常煩惱。爸最近就想到一道新點子，為比比吃飯加添一點「動力」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「假裝旁邊有別人要搶牠飯吃，牠才要乖乖吃飯。」原來這個方法是把兩隻公仔放在狗碗的旁邊，讓它們當「陪食員」，令比比誤以為牠們是來搶食。在危機感十足的情況下，比比竟然低頭默默吃飯，而且牠進食的速度非常快，看來牠真擔心旁邊兩位會來搶食。

比比：「別盯著我的食物！飯是我的！」（facebook專頁：我是比比）

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比比吃飯途中，還不時會抬頭看兩位「陪食員」，看來真的擔心牠們會搶食！爸把比比吃飯的影片分享到facebook群組「有點毛毛的」，吸引多達2千位網民按讚，大部份網民都認為這個方法值得一試，表示會「學起來」、「試試看」，也有網民表示曾經用這方法，「我家狗狗也是這樣，每次都要把鄰居家的狗狗叫來牠才要吃。」

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台灣的標準貴婦狗「總裁」自牠懂事開始，牠就擔當起保母的職責，照顧弟弟、妹妹。最近，弟弟想要騎在總裁的背上，卻被牠不小心摔了一下，立即嘩啦嘩啦哭起來。在旁邊看到的爸爸卻沒有責備牠，反而說了句公道話。

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