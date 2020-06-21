【貓美容】肥貓剪毛後發脾氣　媽讚牠似台灣男神　喵即怒氣全消

許多身材苗條的毛孩在毛髮的遮蓋下，看上去就變得分外圓潤，此現象被稱為「虛胖」，貓咪「Didi」正是其中一名「受害者」。飼主早前為牠定期剃毛後，牠真實的苗條身材頓時曝光；但牠也因失去了亮麗的毛髮而對飼主生氣，飼主唯有不斷以稱讚來助牠重拾自信，包括讚牠似彭于晏。

台灣網民Emma飼養了一隻名叫「Didi」的貓咪，性格溫和，能和不同的人或貓融洽相處。牠唯一會發脾氣的時候，也許正是每年的定期剪毛後。一個多月前，Emma因換季而為Didi剃毛，但Didi隨即因此生氣，往後3天均對她不瞅不睬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「Didi」現年5歲。（受訪者提供）

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狂讚主子似彭于晏哄回牠

Emma接受《香港01》訪問時指，因每逢換毛季Didi均會不斷掉毛，然後把毛髮舔進肚子，繼而造成消化不良，所以才會定期為牠剃毛。雖然剃毛已是定期係習慣，但Didi每次也會因此鬧脾氣，不理睬Emma數天，包括不讓她抱和不願與她同睡。為了哄回愛貓，Emma每天也會讚牠帥氣，甚至不惜大讚牠似彭于晏。

Didi剪毛前後的對比照令網民忍俊不禁，Emma順勢向網民徵求讚美說話，「可以一人一句讚美讓牠恢復自信嗎？」熱心的網民隨即留下各種讚美話語，助Didi重拾自信，「沒有毛，你更好看」、「清爽多了」、「真的超級可愛，超真心話」、「打起精神，于晏」、「原來你不是胖，只是毛很澎鬆」、「還是很帥」、「毛不在，罐罐還在」、「那麼瘦，還有空間食多兩罐」。

同場加映：【點擊圖片看狗狗被爸媽剪毛後的樣子，牠們一臉委屈，似乎很不滿意】