【寵物美容】剪完毛就後悔了　30張圖看狗狗「剪新髮」有多委屈

在新冠肺炎COVID-19疫情肆虐下，全球有不少人都多了時間留在家中。由於寵物美容店都關門了，於是爸媽們都自告奮勇，紛紛化身成寵物美容師，要為家中愛犬來個大變妝。不過，出來結果卻不似預期，剪毛後的狗狗一臉不悅，看來並不太滿意！

毛髮被剪成這樣，狗狗一臉不高興。(圖片取自爆料公社Facebook)

在疫情底下，不少寵物美容店都未能正常營業，眼看家中狗狗毛髮變長，天氣又漸漸熱起來，爸媽們只有親自動手，為狗狗理髮修毛。可惜，不是每個爸媽都有天份成為美容師，很多慘被剪毛後的狗狗一臉委屈，像是快要哭出來了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看狗狗被爸媽剪毛後的樣子，牠們一臉委屈，似乎很不滿意呢！】

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早前一直在Marvel電影裏飾演美國隊長的Chris Evans，在Twitter裏貼出愛犬Dodger相片，表示在家隔離期間要減少外出，只好自己動手為Dodger剪毛。他幽默地說：「我向牠保證我知道自己在做什麼，在零食的幫助下，我成功說服了牠」。

Chris與愛犬Dodger感情要好，不時於Twitter分享生活點滴。（Chris Evans Twitter圖片）

但一切不似預期，理想和現實往往有許大的差距。Chris動剪屢屢失誤，最終Dodger背部的毛被剪至「一忽忽」參差不齊，令Chris不得不投降，「我想有些事情還是交給專業的人比較好」，更開玩笑指Dodger仍未得知自己外型已出事：「幸好牠還沒看到鏡子，我告訴牠修剪後很好看呢！」

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相片上載後即引來網民爆笑留言，紛紛代入Dodger發言，貼出各種表情及meme圖表示無奈及憤怒的反應，「這是虐畜嗎？」、「牠一定很生氣」、「很尷尬啊，牠不會想讓朋友見到」、「再也不敢自己動手了吧」。

奉勸所有想為狗狗剃毛的爸媽，真的要三思再三思。剪得不好的話，狗狗真的會不開的！

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