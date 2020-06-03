柴犬因一件事被「坐監」多月　解禁一刻牠燦笑草地狂奔

對柴犬來說，能到公園肆意狂奔，是牠們每天最期待的事之一。可是受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球許多地方都實施了隔離防疫。這隻來自日本的柴犬りんご郎，已有好幾個月沒到公園奔跑，最近政策放寬，牠終於可以盡情去跑了！

開心的りんご郎，終於可在草地上奔跑。（twitter@ringoro119）

這隻居住在日本三重縣的柴犬叫りんご郎，牠是隻活潑開朗又好動的狗狗。但由於新冠肺炎（COVID-19）疫情，牠被逼要隔離在家中，已有好幾個月沒到公園放電。最近政策放寬，牠終於可以去玩了，瘋狂地在草地上跑動，愉快的心情不言而喻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看柴犬りんご郎，在草地上狂奔的開心照】

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這隻開心的柴犬，今年才2歲，是男孩子來的。平日最喜歡伴在小主人身旁，開心地過每一天。小主人是1歲的可愛妹妹，每天都會黏在一起，玩耍睡覺形影不離。

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雖然柴犬りんご郎性格溫馴，嘴角常帶着笑容，也喜歡討摸，但牠有個禁區，就是不喜歡別人摸牠屁股。

網民看到柴犬跑得這麼快又這麼開心，目光都被吸引了。更有網民查詢，為何柴犬りんご郎跑得這麼快，拍出來的畫面效果仍這麼好？りんご郎的主人也無私分享了自己的拍攝方法，他指現在的GoPro影相和拍攝效果已很好，加上用了自拍棍，所以位置距離都可以控制得好。

這對柴犬兄弟的主人，突然頓悟到狗狗已漸老，深怕有終有一天沒法再見，於是趕緊帶牠們四處拍照，留下美好回憶。

充滿笑容的畫面，兩隻柴犬將歡樂帶給大家。 （ig@nerishiro）

【點擊圖片放大看這對柴犬兄妹，如何用魅力笑容治癒萬千網民心靈】