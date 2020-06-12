【萌寵充電站】刺蝟靠父幹住豪宅　歎私家Band房、衣帽間超得戚

除了貓狗外，近年不少人也選擇飼養另類寵物，例如刺蝟。牠們圓滾滾的身軀帶有莫名的魔力，讓人不禁大呼可愛，俘虜萬千粉絲。日本一名刺蝟飼主為了替愛寵拍照，自製了多個豪宅場景，細緻程度讓人大吃一驚。

刺蝟是近年較小眾又具魅力的寵物選擇之一，牠們雖然滿身利刺，但憑著嬌小可愛的外表仍迷倒了不少人。一位心靈手巧的日本網民飼養了5隻刺蝟，並為牠們精心自製「豪宅」，包括迷你家具及配件等，令人嘆為觀止。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

夏天來了，想吃刺蝟雪糕嗎？（Instagram@mocootti）

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該網民經常在網上分享刺蝟們的富豪生活，如躺在豪華客廳午睡、在衣帽間換新裝、在私家隔音房打鼓、到花園曬日光浴等等，悠閒又寫意。刺蝟們也乖巧地配合飼主，眼望鏡頭、擺好姿勢、面露微笑，儼如專業的模特兒般。牠們身旁的迷你道具亦做得一絲不苟，包括坐廁、廁紙架、掛畫、廚具、咖啡機等等。

牠們所住的豪宅令其他刺蝟飼主也大感羨慕，於是牠們的飼主便化身「地產商」，親自手製出多個豪宅，讓豪宅在刺蝟界普及化。除了豪宅的外牆，牠們的飼主還自製多款像真配飾出售，簡直幾可亂真。

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