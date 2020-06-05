金毛尋回犬一個舉動　令4小兔誤會牠是生父　還纏著要奶喝超爆笑

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 金毛尋回犬的性格非常友善，可以跟男女老幼成為朋友，甚至可以跟其他小動物結成朋友。西班牙有隻金毛尋回犬便跟一對兔子夫婦成為朋友，而且還幫牠們照顧小兔，成為奶爸。

金毛尋回犬Bailey平日最喜歡跟兔子玩耍。(Instagram圖片：FunnyDogBailey）

居住在西班牙太陽海岸的金毛尋回犬Bailey，牠的性格非常友善，喜歡跟不同的動物做朋友，近月便跟兔子夫婦Sam、Charlotte和鸚鵡Sky成為了好朋友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前，兔子Charlotte懷上小兔子，並誕下了4隻可愛的兔寶寶。Bailey秒速跟兔寶寶打成一片，經常會溫柔地聞牠們、舔牠們，還見證著牠們睜開眼睛。而好奇的兔寶寶，也時常會跑到Bailey身邊，把牠當成生父！Charlotte看到兔寶寶那麼親近Bailey，還把照顧兔寶寶的責任交給牠，讓牠成為一位奶爸！

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在Bailey細心的照顧下，Charlotte的兔寶寶已經變成了精伶活潑的小兔子！牠們面對體型比自己大超級多的Bailey，似乎毫不害怕，還整天纏在牠身邊。

Bailey也很享受跟小兔子相處的時間，時不時會舔舔牠們的毛髮，幫牠們清潔，而且表情非常溫柔，看來毫不介意被誤會呀！雖然並不是每種動物都可以成為好友，不過Bailey絕對狗界的親善大使，能夠跟不同的小動物好好相處。

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來自立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的女子Diana Grib，她家裏便養了德牧和雪貂，雖然兩者體型和品種差異很大，但無損彼此感情，親密如兄弟。

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